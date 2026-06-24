Russlands neue Tu-214 Passagierflugzeuge werden ab 2027 ausgeliefert

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Russlands neue Tu-214 Passagierflugzeuge werden ab 2027 ausgeliefert

Die Vereinigte Flugzeugbaugesellschaft Russlands (UAC) hat den Lieferzeitplan für Tu-214 Passagierflugzeuge mit vollständig importsubstituierten Komponenten an kommerzielle Fluggesellschaften bekannt gegeben. Laut einer Erklärung des Generaldirektors Vadim Badexa werden diese Flugzeuge ab 2027 in die zivilen Luftfahrtflotten aufgenommen. Dies ist ein strategischer Schritt für die russische Luftfahrtindustrie, um den Binnenmarkt unter externen Sanktionen mit lokaler Technik zu versorgen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit sind die produzierten Tu-214 Modelle hauptsächlich auf die Bedürfnisse von Sonderkunden ausgerichtet. Es wird jedoch erwartet, dass ab dem nächsten Jahr die Montage der ersten Flugzeuge für kommerzielle Fluggesellschaften beginnt. Laut der Nachrichtenagentur TASS wird die Fluggesellschaft Red Wings der erste Betreiber der Flugzeuge der neuen Generation sein. Im Rahmen des umfassenden Programms zur Entwicklung der zivilen Luftfahrt wird dieser Fluggesellschaft zunächst 11 Tu-214 Flugzeuge übergeben.

Produktionsvolumen und neue Kunden

Gemäß den Plänen der Luftfahrtindustrie ist für 2026 die Produktion von insgesamt vier Tu-214 Flugzeugen vorgesehen. Danach wird der Lieferprozess ab 2027 in eine großflächige Phase übergehen. Nicht nur große Bundesunternehmen, sondern auch Regionalregierungen zeigen Interesse an dem Projekt. Beispielsweise plant die Regierung von Jakutien, im Zeitraum 2027–2028 drei solcher Liner zu erwerben.

Zudem laufen Verhandlungen mit S7 Airlines, einem der größten privaten Luftfahrtunternehmen Russlands. Zuvor hatte die Leitung von S7 die Absicht bekannt gegeben, fast 100 Tu-214 Flugzeuge zu erwerben, um ihre Flotte zu modernisieren. Solch große Bestellungen spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der zukünftigen Stabilität der russischen Luftfahrtindustrie.

Technische Möglichkeiten und regionale Bedeutung

Die Tu-214 ist ein zweistrahliges Passagierflugzeug für mittlere Strecken, das für Distanzen von bis zu 4500 Kilometern ausgelegt ist. In Bezug auf die technischen Eigenschaften kann es mit vielen Analoga auf dem internationalen Markt konkurrieren. Solche Veränderungen in der russischen Luftfahrtindustrie könnten auch für den Luftfahrtmarkt Zentralasiens, insbesondere Usbekistans, von Interesse sein, da die Nachfrage nach Mittelstreckenflugzeugen für regionale Flüge stets hoch bleibt.

Die Hauptaufgabe im Rahmen des Projekts besteht darin, ausländische Komponenten im Flugzeug vollständig durch lokale Teile zu ersetzen. Der Abschluss dieses Prozesses ermöglicht es Russland, seine Luftfahrttechnik unabhängig von externen Lieferanten zu warten und zu aktualisieren. Das Jahr 2027 wird als entscheidender Meilenstein auf diesem Weg erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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