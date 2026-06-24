Deezer führt neue Remix Lab-Funktion ein: Fans können nun legal Songs remixen

Der globale Musik-Streaming-Dienst Deezer hat seine neue Funktion „Remix Lab“ vorgestellt. Dieses Update ermöglicht es Fans, ihre Lieblingssongs kreativ zu bearbeiten (zu remixen). Das Wichtigste dabei ist, dass dieser Prozess mit Zustimmung der Originalkünstler und Urheberrechtsinhaber erfolgt, sodass die Künstler weiterhin Einnahmen aus jedem Stream erhalten. Dies berichtete Techcrunch.com Bericht heißt es.

Derzeit setzen viele konkurrierende Plattformen, darunter YouTube und Spotify, auf die Erstellung von Remixen mithilfe von künstlicher Intelligenz (AI). Deezer hat jedoch einen anderen Weg gewählt. Laut ixbt.com funktioniert Remix Lab über spezielle In-App-Tools. Nutzer können das Tempo eines Songs ändern, einen „Reverb“-Effekt hinzufügen oder das Genre und den Stil komplett erneuern.

Kampf gegen AI und Urheberrecht

Deezer tritt seit langem gegen die übermäßige Verbreitung künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie auf. Die Plattform hat kürzlich ein Tool eingeführt, das Playlists auf Diensten wie Spotify und Apple Music analysiert, um AI-generierte Songs zu identifizieren. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Diensten, die solche Tracks aus ihren Empfehlungen entfernen.

„Dieses Remix-Tool ermöglicht es den Fans, direkt am kreativen Prozess teilzunehmen und eine engere Verbindung zu ihrer Lieblingsmusik aufzubauen“, sagt Deezer-CEO Alexis Lanternier. Er betonte, dass alle Funktionen unter voller Beteiligung und unter Achtung der Rechte der Künstler entwickelt wurden, um maximale Einnahmen für jeden Track zu gewährleisten.

Bisher wurde die Remix Lab-Funktion testweise in Frankreich eingeführt. Nutzer können Werke bekannter französischer Künstler wie Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo und Ronisia bearbeiten. In Zukunft ist geplant, diesen Dienst auch in anderen Ländern einzuführen.

Eine neue Richtung für die Branche

Musikexperten zufolge könnte das von Deezer angebotene Modell eine effektive Alternative zur AI-„Invasion“ sein. Sollte das Projekt erfolgreich sein, wird erwartet, dass auch andere Streaming-Plattformen diesen Weg der Interaktion mit Fans unter Wahrung des Urheberrechts wählen.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Deezer Club spezielle Wettbewerbe organisiert. Die besten Remix-Autoren werden Anfang September bekannt gegeben. Die Gewinner-Tracks werden in eine spezielle Playlist auf der Deezer-Plattform aufgenommen, und die Autoren erhalten Tickets für Deezer Purple Door-Events sowie exklusive Geschenke.