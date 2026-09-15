Überraschung für Reisende und neue Beschränkungen: Was hat sich ab dem 15. September in Thailand geändert?

Das Königreich Thailand, eines der beliebtesten Reiseziele der Welt, hat die Einreisebestimmungen für ausländische Touristen überraschend verschärft und strenge Beschränkungen eingeführt. Gemäß einer Regierungsentscheidung, die in der offiziellen Zeitung «Royal Gazette» veröffentlicht wurde, wurde die visafreie Aufenthaltsdauer für Touristen aus 60 Ländern von 60 auf 30 Tage halbiert. Dies bedeutet das offizielle Ende der großzügigen 60-Tage-Regelung, die im Juli 2024 für Bürger aus 93 Ländern eingeführt worden war.

Ab sofort können Touristen aus den betroffenen Ländern nur noch einen Monat lang an den Stränden des Golfs von Thailand Urlaub machen. Gleichzeitig gibt es eine neue Hürde für sogenannte „Visa-Runs“: Die Einreise über Landgrenzen ist nun auf nur noch zweimal pro Jahr begrenzt. Warum haben die Behörden in Bangkok diese Entscheidung getroffen, was geschieht mit Touristen, die bereits vor dem 15. September eingereist sind, und wie funktioniert die Verlängerung um einen weiteren Monat?

60-Tage-Privileg aufgehoben: Details zu den neuen Regeln

Die wichtigsten Punkte der Entscheidung der thailändischen Regierung:

Halbierung der Aufenthaltsdauer: Die visafreie Einreise für touristische Zwecke für Bürger aus 60 Ländern wurde von 60 auf 30 Tage verkürzt;

Aufhebung der Entscheidung von 2024: Die im Juli 2024 zur Förderung des Tourismus eingeführte erweiterte Regelung für 93 Länder ist nicht mehr in Kraft;

Inkrafttreten der Entscheidung: Die in der «Royal Gazette» veröffentlichte Regelung trat am 15. September vollständig in Kraft.

Die Grenze vom 15. September: Wer darf 60 Tage bleiben?

Der Zeitpunkt der Einreise ist entscheidend:

Einreise nach alter Regelung: Touristen, die vor dem 15. September die thailändische Grenze überschritten haben, behalten das Recht, die ursprünglich festgelegten 60 Tage im Land zu bleiben;

Einreise nach dem 15. September: Alle Personen, die ab diesem Datum in das Königreich einreisen, erhalten einen Stempel für nur 30 Tage in ihren Reisepass;

Möglichkeit der einmaligen Verlängerung: Nach Ablauf der 30 Tage können Touristen bei den thailändischen Einwanderungsbehörden eine offizielle Verlängerung (in der Regel um weitere 30 Tage) beantragen.

Schlag gegen „Visa-Runs“: Beschränkung an Landgrenzen

Die Praxis, lange in Thailand zu leben und für kurze Zeit in Nachbarländer auszureisen, wurde eingeschränkt:

Nur zweimal pro Jahr: Die visafreie Ein- und Ausreise über Landgrenzübergänge (Kambodscha, Laos, Malaysia oder Myanmar) ist nun auf maximal zweimal pro Kalenderjahr begrenzt;

Vermeidung von illegalem Aufenthalt: Die Behörden zielen mit dieser Maßnahme darauf ab, den Zustrom von Ausländern zu begrenzen, die unter dem Deckmantel des Tourismus jahrelang im Land leben und illegal arbeiten;

Auswirkungen auf die Tourismusbranche: Tausende Reisende, die den Winter an den Stränden verbringen oder einen längeren Urlaub planen, müssen nun spezielle Langzeitvisa beantragen.

Es wird erwartet, dass die Verkürzung der visafreien Einreise durch Thailand zu erheblichen Veränderungen auf dem asiatischen Tourismusmarkt führen und die Verteilung von Reisepaketen direkt beeinflussen wird.

Glauben Sie, dass die Entscheidung der thailändischen Regierung, die visafreie Zeit von 60 auf 30 Tage zu kürzen und „Visa-Runs“ zu begrenzen, die Attraktivität des Landes als Reiseziel negativ beeinflussen wird, oder war dies eine notwendige Maßnahme zur Ordnung der Regeln? Reichen Ihnen 30 Tage für eine Reise aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Nachricht für alle Reisebegeisterten mit Ihren Freunden und Verwandten, die einen Urlaub planen!