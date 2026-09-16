iPhone 18 Pro wird die Echtheit von Fotos beweisen können

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iPhone 18 Pro wird die Echtheit von Fotos beweisen können

In einer Zeit, in der KI-Technologien rasant voranschreiten und jedes Foto leicht verändert oder gefälscht werden kann, hat Apple eine wichtige Lösung für seine kommenden Flaggschiffe vorgestellt. Laut ixbt.com werden die iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Modelle der nächsten Generation mit dem speziellen Apple Reference Image System ausgestattet, das die Echtheit von Fotos garantiert. Dieser innovative Ansatz fungiert als einzigartiges digitales Negativ, das die Originalität jedes Bildes in der modernen digitalen Welt beweist. Dies berichtet Nachrichten von.

Die Hauptaufgabe der neuen Technologie besteht darin, zu bestätigen, dass das aufgenommene Bild tatsächlich von der Smartphone-Kamera erstellt wurde und keinerlei nachträgliche Bearbeitung erfahren hat. Experten erklären, dass der Kamerasensor bei aktiviertem Spezialmodus die Pixeldaten kryptografisch signiert, sobald der Aufnahmevorgang abgeschlossen ist. Dadurch wird eine geschützte Kopie auf dem Gerät erstellt, die Originaldaten, Sensorinformationen und kryptografische Zeitstempel enthält.

Digitales Negativ und Datenschutz

Das Funktionsprinzip des Systems ist benutzerfreundlich und sicher konzipiert. Ein normales Foto wird wie gewohnt gespeichert und kann weiterhin beliebig bearbeitet werden, doch sein unveränderliches digitales Negativ wird ausschließlich sicher auf dem Gerät selbst gespeichert. Wenn die Echtheit eines Fotos überprüft werden muss, werden die unverarbeiteten, geschützten Daten an die Private Cloud Compute-Umgebung von Apple gesendet, wo das Bild rekonstruiert wird.

Dieser von Apple angebotene Schutzmechanismus wurde entwickelt, um Datenmanipulationen, Betriebssystem-Einbrüche, Hardware-Angriffe und verschiedene kryptografische Bedrohungen zu bekämpfen. Der Zuverlässigkeitsgrad für jedes einzelne Bild wird mithilfe spezieller Berechnungen bestimmt. Sollte Betrug oder Fälschung festgestellt werden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, den Vertrauensstatus für dieses Foto offiziell zu widerrufen.

Sicherheit und zukünftige Bedeutung

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Technologie ist, dass sie die Privatsphäre des Nutzers vollständig schützt. Das System gibt keine öffentlichen Informationen über die Person preis, die das Foto aufgenommen hat. Zudem verhindert es die Verknüpfung verschiedener Fotos, die mit demselben Sensor aufgenommen wurden, was die persönliche Privatsphäre garantiert.

In einer Zeit, in der durch generative KI erstellte Fake-Inhalte weltweit zu einem ernsten Problem werden, wird diese Funktion in den iPhone 18 Pro Smartphones als wichtiges Werkzeug für Journalismus, Strafverfolgungsbehörden und normale Nutzer erwartet, um authentische Informationen zu unterscheiden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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