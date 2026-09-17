18-Jähriger hielt Gold für gewöhnliche Münzen – Fund in einer Mauer ist Millionen Euro wert

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18-Jähriger hielt Gold für gewöhnliche Münzen – Fund in einer Mauer ist Millionen Euro wert

Der 18-jährige Kobe, der auf einer Baustelle in Belgien arbeitete, dachte zunächst, er hätte gewöhnliche 1-Euro-Münzen gefunden. Doch seine Entdeckung stellte sich als weitaus wertvoller heraus, als er es sich hätte vorstellen können.

Kobe und seine Kollegen entdeckten bei der Überprüfung einer alten Kellerwand Goldbarren, Münzen und andere Goldstücke.

Was anfangs für einfache Münzen gehalten wurde, entpuppte sich später als ein Schatz, der auf etwa 9 Millionen Euro geschätzt wird.

Hinter dem Fund, der auf den ersten Blick wie gewöhnliches Kleingeld aussah, verbarg sich ein millionenschwerer Schatz.

Die spannendste Frage ist nun: Wem gehört der Schatz?

Die Arbeiter meldeten den Fund sofort den Behörden. Derzeit führen die Verantwortlichen Untersuchungen durch, um den rechtmäßigen Eigentümer des Schatzes zu ermitteln. Kobes gewöhnlicher Arbeitstag auf der Baustelle endete auf diese Weise mit dem Fund eines unerwarteten Schatzes. Das Vermögen befindet sich jedoch noch nicht in seinem Besitz – die Ermittlungen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse dauern an.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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