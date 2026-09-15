Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf

Bekannt für ihre Matratzen, Koala Japan veranstaltet in Japan einen Wettbewerb, der sich grundlegend von herkömmlichen Wettkämpfen unterscheidet: einen Schlaf-Wettbewerb. Die Teilnehmer stellen ihre besten Schlaffähigkeiten unter Beweis und kämpfen um ein hohes Preisgeld. Dies berichtete „Tokyo Weekender“.

Wie bekannt wurde, findet das ungewöhnliche Event in diesem Jahr am 5. Oktober in Tokio statt. Den Wettbewerbsregeln zufolge müssen die Teilnehmer 90 Minuten lang auf einer Koala-Matratze schlafen. Der Gewinner wird jedoch nicht durch einfache Beobachtung ermittelt. Die Organisatoren nutzen spezielle Geräte, um den Schlafprozess der Teilnehmer zu überwachen und die Qualität zu bewerten.

Dazu gehören während des Wettbewerbs

die Schlaftiefe, die Einschlafgeschwindigkeit und die Stabilität der Schlafposition, die gemessen werden. Nach der Analyse der gesammelten Daten wird der Teilnehmer mit dem besten Ergebnis zum Hauptgewinner gekürt. Der Hauptpreis des Wettbewerbs ist für die Teilnehmer besonders attraktiv. Dem Gewinner werden

2,22 Millionen Yen , also nach aktuellem Kurs etwa14.300 bis 14.400 US-Dollar als Preisgeld überreicht. Interessanterweise wurde die Summe nicht zufällig gewählt.

Die Zahl 2,22 Millionen Yen wurde so gewählt, dass sie an das Geräusch „Zzz“ erinnert, das in der Popkultur für Schlaf steht. Auf diese Weise hat das Unternehmen das Hauptthema des Wettbewerbs – den Schlaf – auch in der Preissumme reflektiert.

Es wird nicht nur um den Hauptpreis gekämpft. Für die Teilnehmer gibt es auch mehrere zusätzliche Kategorien.

Dazu gehören Preise für den tiefsten Schlaf sowie für die ungewöhnlichste oder sogar „akrobatische“ Position während der Ruhephase.

Doch es reicht nicht aus, sich einfach auf die Matratze zu legen und einzuschlafen. Die Organisatoren bereiten die Teilnehmer auch auf verschiedene Überraschungen vor.

Insbesondere absolvieren die Teilnehmer vor Beginn jeder „Phase“ Dehnübungen. Zudem erhalten sie zufällige Gegenstände, die die Schlafqualität beeinflussen könnten.

Darüber hinaus werden während des Wettbewerbs für die Teilnehmer unerwartete „Schlafstörungen“ eingebaut. Dies könnte den Wettbewerb noch interessanter und herausfordernder machen.

Die Organisatoren verraten bisher nicht, woraus diese „Schlafstörungen“ genau bestehen werden. Daher bleibt es ein Geheimnis, welche Überraschungen die Teilnehmer während des Wettbewerbs erwarten.