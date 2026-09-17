Ältester Mann Europas stirbt im Alter von 112 Jahren

Der Italiener Vitantonio Lovallo ist im Alter von 112 Jahren verstorben. Bis zu seinem Tod galt er als der älteste lebende Mann Europas. Dies berichteten der «Corriere della Sera», die Nachrichtenagentur ANSA und die Gerontology Research Group.

Lovallo lebte im Dorf Sarnelli in der Gemeinde Avigliano, Provinz Potenza, in der süditalienischen Region Basilikata. Er wurde 1914 geboren und feierte im März 2026 seinen 112. Geburtstag.

In offiziellen Dokumenten ist sein Geburtsdatum mit dem 28. März 1914 angegeben. Lovallo und seine Familie betonten jedoch, dass er tatsächlich am 25. März geboren wurde. Laut der Gerontology Research Group entstand diese Diskrepanz durch eine verspätete Geburtsregistrierung.

In seiner Jugend arbeitete Lovallo als Hirte und Maultiertreiber. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er zum Militärdienst eingezogen und nach September 1943 von deutschen Truppen in Griechenland gefangen genommen. Später wurde er in ein Kriegsgefangenenlager in Deutschland deportiert und am 8. Mai 1945 befreit.

Nach dem Krieg kehrte Lovallo in seine Heimat Basilikata zurück und verbrachte den Großteil seines Lebens in Sarnelli. Er hinterlässt drei Kinder – zwei Töchter und einen Sohn.

Der Bürgermeister von Avigliano, Giuseppe Mecca, würdigte Lovallos Leben anlässlich seines Todes als ein langes Dasein, das von Einfachheit, Vitalität und tiefer Liebe zu seiner Familie und seiner Heimat geprägt war.

Vitantonio Lovallo verstarb am 15. September 2026 in Avigliano im Alter von 112 Jahren. Die Beerdigung ist für den 17. September in der Kirche San Vincenzo Ferreri im Dorf Sarnelli angesetzt.

Nach Lovallos Tod ging der Titel des ältesten Mannes Europas an den 111-jährigen Portugiesen Joaquim Varela über. Er wurde am 1. Juni 1915 geboren und sein Alter wurde von der Gerontology Research Group bestätigt.

Der älteste Mensch Europas ist derzeit die 117-jährige Britin Ethel Caterham, die am 21. August 1909 geboren wurde. Laut der Gerontology Research Group steht Varela auf der Liste der ältesten Menschen Europas an 32. Stelle, hinter 31 Frauen.