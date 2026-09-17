Gefälschte Polizeistation in einem Hotel in Indien nach acht Monaten enttarnt

Im indischen Bundesstaat Bihar haben Betrüger fast acht Monate lang eine gefälschte Polizeistation in einem Hotel betrieben und Anwohner um Geld erpresst. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Banka.

Die Betrüger nutzten Uniformen und Abzeichen, die denen echter Polizisten ähnelten, um ihren „Dienst“ im Hotel zu verrichten. Sie nahmen Anzeigen entgegen und forderten Geld von Bürgern, um angeblich Probleme zu lösen oder Hilfe zu leisten.

Die Gruppenmitglieder versprachen den Einheimischen zudem Unterstützung bei der Jobsuche bei der Polizei oder beim Erhalt von Sozialwohnungen und nahmen dafür Geld entgegen. Sogar einige Dorfbewohner wurden als „Polizisten“ für die gefälschte Dienststelle angeworben und erhielten einen Tagessatz.

Besonders bemerkenswert ist, dass die gefälschte Polizeistation nur etwa 500 Meter von einer echten Polizeistation entfernt lag. Die Betrüger gaben sich die ganze Zeit über als echte Ordnungshüter aus.

Der Betrug flog durch Zufall auf. Einem echten Polizisten fiel auf, dass einige der „Beamten“ anstelle von Dienstwaffen selbstgefertigte Waffen aus lokalen Werkstätten trugen. Eine daraufhin eingeleitete Untersuchung deckte die Aktivitäten der Gruppe auf.

Infolgedessen wurden mindestens sechs Mitglieder der Gruppe festgenommen, darunter zwei Frauen. Der Hauptorganisator der Bande wurde zum Zeitpunkt der Razzia bereits polizeilich gesucht.