Eine 70-Millionen-Dollar-Kuh: Warum ist Viatina-19 so teuer?

Kann eine Kuh wirklich 70 Millionen Dollar wert sein? Die in Brasilien gezüchtete Viatina-19 hat genau diesen Wert erreicht und ist damit eines der wertvollsten Rinder der Welt. Ihr Preis bestimmt sich jedoch nicht durch ihr Fleisch oder ihre enorme Größe, sondern durch ihr genetisches Potenzial.

33 Prozent wurden für 21 Millionen Dollar verkauft

Bei einer kürzlich durchgeführten Auktion wurden 33 Prozent der Eigentumsrechte an Viatina-19 für fast 21 Millionen Dollar versteigert.

Nach diesem Abschluss wurde der Gesamtwert der Kuh auf etwa 70 Millionen Dollar geschätzt.

Das Interessanteste daran: Viatina-19 wird nicht als gewöhnliches Vieh, sondern als wertvolles genetisches Kapital bewertet. Viatina-19 gehört zur Rasse Nelore, die in Brasilien gezüchtet wurde. Ihre Hauptvorteile sind:

Resistenz gegen heißes Klima;

hohe Immunität gegen Krankheiten;

ein Gewicht von fast 1100 Kilogramm;

die Fähigkeit, ihre genetischen Eigenschaften in hohem Maße an ihre Nachkommen weiterzugeben.

Experten erklären den Wert von Viatina-19 vor allem durch ihre Zuchtmöglichkeiten. Die Nutzung ihrer genetischen Merkmale kann in der Embryonenzucht und in der Viehwirtschaft enorme Gewinne erzielen.