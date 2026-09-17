Mit 60 Jahren zum dritten Mal Mutter: Vor 15 Jahren eingefrorene Eizellen wurden zum unerwarteten Wunder

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Mit 60 Jahren zum dritten Mal Mutter: Vor 15 Jahren eingefrorene Eizellen wurden zum unerwarteten Wunder

In Moskau wurde die 60-jährige Marina K. mithilfe ihrer eigenen, vor 15 Jahren eingefrorenen Eizellen zum dritten Mal Mutter. Die Frau, die einen Doktortitel in Biologie besitzt, erforscht Alterungsprozesse und nutzte nun selbst die einzigartigen Möglichkeiten der modernen Medizin.

Marina K. hatte ihre Eizellen im Jahr 2010 einfrieren lassen. 15 Jahre später wurde sie durch eine IVF-Behandlung (In-vitro-Fertilisation) schwanger.

Die vor 15 Jahren konservierten Eizellen ermöglichten es ihr, im Alter von 60 Jahren erneut Mutter zu werden.

Während der Schwangerschaft wurde die Frau regelmäßig von Ärzten überwacht. Bei Untersuchungen wurde ein Uterusmyom festgestellt. Aus diesem Grund wurde entschieden, in der 38. Schwangerschaftswoche einen Kaiserschnitt durchzuführen. Während der Operation wurde zudem der gutartige Tumor entfernt.

Die Operation verlief erfolgreich und ein gesunder Junge kam zur Welt. Die Ärzte überwachten nicht nur den Zustand von Mutter und Kind, sondern schafften es auch, die Gebärmutter zu erhalten.

Marina K.MoskauIn-vitro-FertilisationReproduktionsmedizinAltersvorsorge
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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