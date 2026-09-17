Täglich 15 Minuten lesen und Geld verdienen: Ungewöhnliche Initiative in Singapur gestartet

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Täglich 15 Minuten lesen und Geld verdienen: Ungewöhnliche Initiative in Singapur gestartet

In Singapur wurde eine ungewöhnliche Initiative gestartet, um Menschen dazu zu bewegen, ihr Smartphone öfter beiseite zu legen und stattdessen zu lesen. Einwohner des Landes können nun virtuelle Münzen verdienen, wenn sie täglich mindestens 15 Minuten lesen und diese Zeit auf einer speziellen digitalen Plattform erfassen.

Die Initiative wird vom National Library Board Singapurs im Rahmen der ReadSG-Bewegung umgesetzt. Die Regel ist einfach: Die Teilnehmer lesen täglich mindestens 15 Minuten und registrieren die Zeit im System.

1.000 virtuelle Münzen entsprechen 1 Singapur-Dollar.

Auf den ersten Blick mag die Belohnung nicht groß erscheinen. Das Projekt zielt jedoch eher darauf ab, eine regelmäßige Lesegewohnheit zu fördern, als ein Haupteinkommen zu bieten. Wer täglich 15 Minuten liest, kann in einem Jahr 7.300 virtuelle Münzen sammeln.

Mit dieser Initiative fördert Singapur eine Alternative zum sogenannten „Doomscrolling“, dem ziellosen und stundenlangen Konsumieren von Inhalten in sozialen Medien.

Experten betonen, dass das Lesen längerer Texte die Konzentration fördert, das tiefere Verständnis von Informationen verbessert und das kritische Denken stärkt.

Interessanterweise gehörte Singapur laut den PISA-2022-Ergebnissen zu den weltweit führenden Ländern bei der Lesekompetenz 15-jähriger Schüler. 89 Prozent von ihnen erreichten mindestens die zweite Kompetenzstufe.

ReadSGNational Library Board SingapurDoomscrollingPISA-2022Leseförderung
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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