Olympische Wettbewerbe finden auf einem Fluss statt, in dem Krokodile leben

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Olympische Wettbewerbe finden auf einem Fluss statt, in dem Krokodile leben

Für die Olympischen Spiele 2032 ist geplant, die Ruderwettbewerbe auf dem Fitzroy River auszutragen, in dem Krokodile leben. Dies berichtete „The Athletic“.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Internationale Olympische Komitee diesen Fluss als einen der Austragungsorte für die Wettbewerbe bestätigt hat.

Zuvor hatte die GIICA, die für den Bau und die Modernisierung der Sportinfrastruktur für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane zuständig ist, den Fitzroy River als geeignet für Kanu- und Kajakwettbewerbe eingestuft. Experten haben die wichtigsten Parameter des Flusses untersucht und erklärt, dass er den Anforderungen des internationalen Sportverbandes entspricht.

Das Vorkommen von Krokodilen in der Region wirft jedoch Sicherheitsfragen auf. Der Premierminister von Queensland, David Crisafulli, hat erklärt, dass die Regionalbehörden geeignete Maßnahmen ergreifen werden, um die Sicherheit von Sportlern und Zuschauern zu gewährleisten.

Die australische Rudernationalmannschaft trainiert regelmäßig auf dem Fitzroy River. Zudem werden dort auch Wettbewerbe zwischen Universitäten organisiert.

Die Olympischen Sommerspiele 2032 finden im australischen Brisbane statt. Es ist vorgesehen, einige Disziplinen außerhalb der Stadt, unter anderem in regionalen Zentren, auszutragen.

Der Fitzroy River ist eines der größten Gewässer in Queensland und bekannt für seine natürliche Landschaft sowie als Lebensraum für Krokodile.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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