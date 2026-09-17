Tanz von Vater und Tochter bei einer Hochzeit in Kasachstan geht viral (Video)

·9·Welt
Tanz von Vater und Tochter bei einer Hochzeit in Kasachstan geht viral (Video)

In Kasachstan ging ein Video in den sozialen Medien viral, das einen Vater und seine Tochter zeigt, die gemeinsam bei einer Hochzeitsfeier tanzen.

Im Video ist zu sehen, wie Vater und Tochter zum Song „Gentleman“ von PSY rhythmisch und voller Energie tanzen. Ihr Auftritt zog die Aufmerksamkeit der Hochzeitsgäste auf sich, von denen sich einige dem Tanz anschlossen.

Besonders die lockere und fröhliche Art, wie der Vater mit seiner Tochter tanzte, löste bei den Nutzern sozialer Netzwerke große Begeisterung aus.

Das Video verbreitete sich im kasachischen Internetsegment rasant und wird von Nutzern mit zahlreichen Kommentaren geteilt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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