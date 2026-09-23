Ewige militärische Kontrolle auf der Insel: Trump, Dänemark und Grönland unterzeichnen historisches Abkommen

Ein beispielloses historisches Ereignis hat die globale Sicherheitsarchitektur der Arktis und des Nordatlantiks grundlegend verändert. US-Präsident Donald Trump, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen haben offiziell ein bedeutendes dreiseitiges Abkommen unterzeichnet, das die militärische und strategische Kontrolle über Grönland, die größte Insel der Welt, neu regelt. Laut Details der renommierten BBC ersetzt dieses Dokument ein Abkommen aus der Zeit des Kalten Krieges von 1951, das die dänische Regierungschefin als „ein umfassendes und besseres Abkommen, das für die Ewigkeit Bestand haben könnte“ beschrieb.

Der grönländische Regierungschef nannte das Abkommen vorteilhaft für alle drei Parteien und erklärte offiziell: „Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit, unsere Sicherheit ist eure Sicherheit“. Trump, der sich von der Tribüne der UN-Generalversammlung in New York äußerte, kündigte an, dass die USA unverzüglich zwei große Militärbasen auf der Insel errichten werden. Das Abkommen garantiert die Wiedereröffnung der Stützpunkte in Narsarsuaq und Mesters Vig, den Bau weiterer Basen bei Bedarf sowie die uneingeschränkte Bewegung amerikanischer Militärflugzeuge, Schiffe und Drohnen im gesamten Inselgebiet.

Am wichtigsten ist, dass das Abkommen Nicht-NATO-Staaten, insbesondere Russland und China, den Zugang, die militärische Präsenz und sogar Investitionen in die strategische Infrastruktur Grönlands vollständig untersagt. Trumps kriegerische Drohungen aus dem Jahr 2019, Grönland „kaufen“ oder mit Gewalt einnehmen zu wollen, endeten schließlich in einem diplomatischen Abkommen über die absolute militärische Kontrolle.

Wie hat Washington das Tor zum Nordpolarmeer endgültig verriegelt, welchen wirtschaftlichen Nutzen zieht die lokale Bevölkerung daraus und wie verändert das neue Abkommen das Kräftegleichgewicht in der Arktis?

„Zwei neue Basen, eine ‚rote Linie‘ für Russland und China sowie ein ewiger Status“: Die 5 Kernpunkte des Abkommens

Die wichtigsten Punkte des historischen Dokuments zu Grönland:

Zwei strategische Militärbasen: Die USA reaktivieren zwei wichtige Stützpunkte in Narsarsuaq und Mesters Vig und erhalten das Recht, bei Bedarf weitere Basen zu eröffnen;

Freie Bewegung und Aufklärung: Amerikanische Militärflugzeuge, Drohnen und die Flotte bewegen sich frei über der Insel; die USA und Dänemark kooperieren bei der Spionageabwehr;

Absolutes Verbot für Nicht-NATO-Staaten: Kein Staat außerhalb der EU und der NATO darf militärische Präsenz, Kontrolle über strategische Vermögenswerte oder Zugang zu vertraulichen Informationen auf der Insel haben;

Unbefristetes und unwiderrufliches Dokument: Die Laufzeit des Abkommens ist unbegrenzt; selbst wenn Grönland in Zukunft die Unabhängigkeit erlangt, bleibt es verpflichtet, NATO-Mitglied zu bleiben und Dänemarks Rechtsnachfolger in Sicherheitsfragen zu sein;

Vorteile für die lokale Bevölkerung: Lokale Unternehmen erhalten Vorrang bei der Versorgung des US-Militärs mit Dienstleistungen und Produkten; die traditionelle Lebensweise wird geschützt.

Der militärische Status Grönlands: Vergleich des alten Abkommens von 1951 mit Trumps neuem Vertrag

Wichtige Unterschiede und strategische Erweiterung der historischen Dokumente:

Kriterien und Parameter Abkommen von 1951 (mit Zusatz von 2004) Neuer Vertrag unter Donald Trump Unterzeichnende Parteien Dänemark und USA (ab 2004 Grönland einbezogen) USA (Trump), Dänemark (Frederiksen) und Grönland (Nielsen) Anzahl der US-Militärbasen Nur 1 Basis aktiv (Pituffik / ehemals Thule) Mindestens 3: Pituffik, Narsarsuaq und Mesters Vig (+ Recht auf weitere Eröffnungen) Bewegung militärischer Ausrüstung Beschränkt auf das Basisgebiet und festgelegte Korridore Absolute Bewegungsfreiheit für Flugzeuge, Drohnen und Schiffe Status von Drittstaaten Keine klaren wirtschaftlichen oder investiven Beschränkungen Vollständiges militärisches und investives Verbot für Nicht-NATO-Staaten Perspektive der Unabhängigkeit Zukünftiger Status blieb offen Bedingung für NATO-Beitritt und Erhalt der US-Basen auch im Falle der Unabhängigkeit Interessen der lokalen Wirtschaft Nur allgemeine kulturelle und traditionelle Beziehungen Vorrang für lokale Unternehmen bei der Versorgung der US-Basen

Geopolitik und militärische Sicherheitsanalyse: Warum hat dieses Abkommen die Arktis komplett verriegelt?

Schlussfolgerungen internationaler Militärexperten und Sicherheitsanalysten:

Vom „Kauf“-Gedanken zum strategischen Vertrag: 2019 verursachte Trump mit dem Vorschlag, die Insel zu kaufen, einen diplomatischen Konflikt und sprach später sogar von einer Besetzung; der neue Vertrag gewährt Washington die volle militärische Kontrolle über das Territorium ohne Kauf und beendet die Streitigkeiten mit Kopenhagen;

Ein starker Schutzschild gegen China und Russland: China versuchte im Rahmen der „Polaren Seidenstraße“, Flughäfen und Seltenerdminen in Grönland zu finanzieren, während Russland die Arktis militarisierte; die strengen Investitionsbeschränkungen im neuen Abkommen schneiden Peking und Moskau den Weg zur Insel vollständig ab;

Luft- und Drohnenüberwachung über der Arktis: Die Reaktivierung der Basen Mesters Vig und Narsarsuaq bietet der US-Luftwaffe einen perfekten Stützpunkt zur Kontrolle von Raketen, U-Booten und strategischen Bombern über dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer;

Grönlands Unabhängigkeit gebremst: Lokale Politiker wollten sich vollständig von Dänemark lösen; das neue Abkommen zwingt ein unabhängiges Grönland rechtlich dazu, automatisch unter dem militärischen Schutzschirm der NATO und Washingtons zu bleiben.

Dieses Abkommen zwischen Dänemark, Grönland und den USA festigt offiziell die amerikanische Hegemonie in der Arktis, dem wichtigsten geopolitischen Konfliktschauplatz des 21. Jahrhunderts.

Glauben Sie, dass Trumps Ausweitung der militärischen Kontrolle über Grönland die Konfrontation mit Russland und China in der Arktis entschärfen wird oder einen neuen Herd für einen Kalten Krieg schafft? Wie sehr entsprechen solche ewigen Militärbasen den Interessen der lokalen Bevölkerung? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese strategische Analyse, die die Weltpolitik verändert, mit all Ihren Freunden!