Brief 53 Jahre nach dem Wurf ins Meer gefunden

Im US-Bundesstaat New Jersey wurde ein Brief gefunden, der vor 53 Jahren in einer Glasflasche ins Meer geworfen worden war. Der ungewöhnliche Fund wurde bei der Reinigung eines Sumpfgebiets entdeckt und ließ Kindheitserinnerungen aus jener Zeit wieder aufleben.

Jon Kouterman, Mitbegründer der Organisation Tidelands Initiative, fand die fest verschlossene Flasche bei einer weiteren Aufräumaktion in einem Sumpfgebiet von Upper Township. Darin befand sich ein humorvoller Brief, den ein 9-jähriges Mädchen namens Lori Blair geschrieben hatte.

20. August 1973 In dem auf den 20. August 1973 datierten Brief stand, dass die Flasche vom Strand Second Street Beach in Ocean City aus ins Meer geworfen worden war. Das Mädchen schrieb den Brief in kindlich-humorvollem Stil und erzählte, sie sei angeblich entführt und auf eine Insel nahe der Atlantikküste gebracht worden.

Dort, so schrieb sie, würden sie grausame „Schwammfischer“ zwingen, in von Haien verseuchte Gewässer zu tauchen. Am Ende bat sie den Finder, die Flasche an die angegebene Wohnadresse zurückzuschicken. Scherzhaft schrieb das Mädchen außerdem, dass der Fund des Briefes ihr möglicherweise das Leben gerettet habe.

Autorin nach 53 Jahren gefunden

Kouterman beschloss, nach der Autorin des ungewöhnlichen Fundstücks zu suchen, und stellte Fotos des Briefes in sozialen Netzwerken ein. Nach einiger Zeit erreichte die Nachricht Alison Spencer, die Schwester der Briefautorin Lori.

Alison zufolge war Lori erst 9 Jahre alt, während sie selbst 16 war. Ihrer Aussage nach diktierte Lori ihr den Text, weil die Handschrift ihrer älteren Schwester schöner war.

Anschließend warfen die Schwestern die Flasche vom Strand in Ocean City ins Meer. Sie hätten damals nie gedacht, dass der als gewöhnlicher Kinderscherz verschickte Brief 53 Jahre später wiedergefunden werden würde nicht einmal im Traum.

Der Fund zeigt, dass selbst ein kleiner Brief, der jahrzehntelang im Meer verschollen geglaubt wurde, eines Tages in das Leben seines Besitzers zurückkehren kann.