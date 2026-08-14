Brief 53 Jahre nach dem Wurf ins Meer gefunden

·12·Welt
Brief 53 Jahre nach dem Wurf ins Meer gefunden

Im US-Bundesstaat New Jersey wurde ein Brief gefunden, der vor 53 Jahren in einer Glasflasche ins Meer geworfen worden war. Der ungewöhnliche Fund wurde bei der Reinigung eines Sumpfgebiets entdeckt und ließ Kindheitserinnerungen aus jener Zeit wieder aufleben.

Jon Kouterman, Mitbegründer der Organisation Tidelands Initiative, fand die fest verschlossene Flasche bei einer weiteren Aufräumaktion in einem Sumpfgebiet von Upper Township. Darin befand sich ein humorvoller Brief, den ein 9-jähriges Mädchen namens Lori Blair geschrieben hatte.

20. August 1973 In dem auf den 20. August 1973 datierten Brief stand, dass die Flasche vom Strand Second Street Beach in Ocean City aus ins Meer geworfen worden war. Das Mädchen schrieb den Brief in kindlich-humorvollem Stil und erzählte, sie sei angeblich entführt und auf eine Insel nahe der Atlantikküste gebracht worden.

Dort, so schrieb sie, würden sie grausame „Schwammfischer“ zwingen, in von Haien verseuchte Gewässer zu tauchen. Am Ende bat sie den Finder, die Flasche an die angegebene Wohnadresse zurückzuschicken. Scherzhaft schrieb das Mädchen außerdem, dass der Fund des Briefes ihr möglicherweise das Leben gerettet habe.

Autorin nach 53 Jahren gefunden

Kouterman beschloss, nach der Autorin des ungewöhnlichen Fundstücks zu suchen, und stellte Fotos des Briefes in sozialen Netzwerken ein. Nach einiger Zeit erreichte die Nachricht Alison Spencer, die Schwester der Briefautorin Lori.

Alison zufolge war Lori erst 9 Jahre alt, während sie selbst 16 war. Ihrer Aussage nach diktierte Lori ihr den Text, weil die Handschrift ihrer älteren Schwester schöner war.

Anschließend warfen die Schwestern die Flasche vom Strand in Ocean City ins Meer. Sie hätten damals nie gedacht, dass der als gewöhnlicher Kinderscherz verschickte Brief 53 Jahre später wiedergefunden werden würde nicht einmal im Traum.

Der Fund zeigt, dass selbst ein kleiner Brief, der jahrzehntelang im Meer verschollen geglaubt wurde, eines Tages in das Leben seines Besitzers zurückkehren kann.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkei will 2027 erstmals ein Raumfahrzeug zum Mond schickenTürkei will 2027 erstmals ein Raumfahrzeug zum Mond schickenHeute, 15:48Wildelefant „stiehlt“ Obst aus einem Auto in ThailandWildelefant „stiehlt“ Obst aus einem Auto in ThailandHeute, 14:15Suchanfragen zu Augenschmerzen steigen nach Sonnenfinsternis stark anSuchanfragen zu Augenschmerzen steigen nach Sonnenfinsternis stark anHeute, 13:36Im Ozean lebt ein Lebewesen, das seinen „Lebenszyklus zurückdrehen“ kannIm Ozean lebt ein Lebewesen, das seinen „Lebenszyklus zurückdrehen“ kannHeute, 13:18Footballspieler trainiert fast eine Stunde lang mit Schlange im HelmFootballspieler trainiert fast eine Stunde lang mit Schlange im HelmHeute, 12:59Wasserstoffauto erreicht 653 km/h und stellt Rekord aufWasserstoffauto erreicht 653 km/h und stellt Rekord aufHeute, 12:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert