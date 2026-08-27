Überschwemmung in Nepal spült fünf Elefanten nach Indien (Video)

·2·Welt
Überschwemmung in Nepal spült fünf Elefanten nach Indien (Video)

Starke Überschwemmungen in Nepal führten zu einem unerwarteten Ereignis. Fünf Elefanten wurden von der Strömung erfasst, überquerten die Landesgrenze und wurden bis nach Indien geschwemmt.

Während ihr Schicksal zunächst ungewiss war, ergriffen Rettungskräfte sofort Maßnahmen. Die Nachricht, wie weit die Elefanten abgetrieben wurden, überraschte jedoch viele.

Die Strömung trug die Elefanten bis nach Indien

Fünf Elefanten, die von der starken Strömung mitgerissen wurden, erreichten den indischen Bundesstaat Uttar Pradesh.

Es wurde berichtet, dass die Tiere bis zum Gebiet des Girija-Staudamms abgetrieben wurden.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, wie gewaltig die Kraft der Naturkatastrophe war.

Ereignis

Informationen

Ort

Nepal

Vom Wasser mitgerissene Elefanten

5

Erreichtes Gebiet

Indien, Uttar Pradesh

Zielort

Girija-Staudamm

Endergebnis

Alle gerettet

Wie verlief die Rettungsaktion?

Die Rettungskräfte mussten spezielle Maßnahmen ergreifen, um die Elefanten sicher an Land zu bringen.

Nachdem der Wasserstand gesenkt wurde, war es möglich, die Tiere aus der Strömung zu befreien.

Danach:

  • wurde der Wasserstand kontrolliert gesenkt;

  • der Zustand der Elefanten wurde überwacht;

  • alle fünf Elefanten wurden in ein sicheres Gebiet gebracht.

Das Wichtigste ist, dass alle fünf Elefanten, die eine lange Strecke von der starken Strömung mitgerissen wurden, sicher gerettet werden konnten.

Der erstaunlichste Aspekt des Vorfalls mit den Elefanten

Die Überschwemmung selbst stellte eine große Gefahr dar. Doch diesmal beeinträchtigte die Naturkatastrophe nicht nur Wohngebiete, sondern auch die Tierwelt.

Dass fünf Elefanten von Nepal aus durch die Wasserströmung bis nach Indien gelangten, war der unerwartetste Teil des Vorfalls.

Die Hauptfrage: Haben die Elefanten überlebt?

Dies war die Hauptfrage, die viele beschäftigte.

Das Schicksal der Elefanten, die von der starken Strömung weit abgetrieben wurden, sorgte für Besorgnis.

Die Rettungsaktion wurde jedoch erfolgreich abgeschlossen.

Nachdem der Wasserstand gesenkt wurde, konnten alle fünf Elefanten sicher an Land gebracht werden.

Obwohl die schweren Überschwemmungen in Nepal fünf Elefanten bis nach Indien trugen, endete der Vorfall mit dem wichtigsten Ergebnis: Alle Tiere haben überlebt.

NepalIndienElefantenHochwasserRettung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Plan zur Schließung des Himmels: EU liefert SAMP/T-Komplexe an die UkrainePlan zur Schließung des Himmels: EU liefert SAMP/T-Komplexe an die UkraineHeute, 19:20Schreckliche Tragödie in Nepal: 270 Tote, über 500 Ausländer vermisstSchreckliche Tragödie in Nepal: 270 Tote, über 500 Ausländer vermisstHeute, 19:13„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist tot„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist totHeute, 19:07Schlag gegen den chinesischen Markt: Verbote und neue Regeln im US-EnergiesektorSchlag gegen den chinesischen Markt: Verbote und neue Regeln im US-EnergiesektorHeute, 18:39Nina Drama verrät, wie Dana White sie vor einem gefährlichen Stalker retteteNina Drama verrät, wie Dana White sie vor einem gefährlichen Stalker retteteHeute, 18:10Unerwarteter Heiratsantrag bei einer Beerdigung: Priester macht der Tochter des Verstorbenen einen AntragUnerwarteter Heiratsantrag bei einer Beerdigung: Priester macht der Tochter des Verstorbenen einen AntragHeute, 15:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich