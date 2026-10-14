Mann stirbt nach Sturz von Achterbahn in den USA, neun Anlagen geschlossen

·27·Welt
Mann stirbt nach Sturz von Achterbahn in den USA, neun Anlagen geschlossen

Ein 42-jähriger Mann ist im Six Flags Freizeitpark im US-Bundesstaat Georgia nach einem Sturz aus einer Achterbahn ums Leben gekommen. Die Tragödie ereignete sich am 12. Oktober, wie die BBC berichtete.

Nach Angaben der Polizei wurde Hassan Jihad Ibn Karim während der Fahrt aus seinem Sitz geschleudert, stürzte zu Boden und verstarb. Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Nach dem Vorfall hat das Unternehmen Six Flags den Betrieb von neun Achterbahnen in den USA und Kanada vorübergehend eingestellt, um Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen.

Es wurde offiziell nicht bekannt gegeben, bei welcher Achterbahn sich der Vorfall genau ereignete. Augenzeugen und Luftaufnahmen zeigten jedoch, dass die Hochgeschwindigkeits-Achterbahn Goliath im Park stillstand.

Die 2006 eröffnete Goliath-Achterbahn ist 60 Meter hoch und kann Geschwindigkeiten von bis zu 112 Kilometern pro Stunde erreichen.

Die Polizei und die zuständigen Behörden des Bundesstaates Georgia untersuchen den Vorfall. Das Unternehmen Six Flags sprach den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus.

Six FlagsGoliathGeorgiaAchterbahnUSA
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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