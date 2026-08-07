Fuchs fällt in Wasserbahn eines Freizeitparks

·121·Welt
Fuchs fällt in Wasserbahn eines Freizeitparks

im berühmten Six Flags Great America Freizeitpark im US-Bundesstaat Illinois ereignete sich ein erstaunlicher Vorfall. Ein Fuchs, der versehentlich in eine Wasserattraktion gefallen war, wurde von Parkmitarbeitern sicher gerettet. Besucher filmten den Vorfall, der in den sozialen Medien großes Interesse weckte.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Roaring Rapids Wasserattraktion in Gurnee. Berichten zufolge gelangte der kleine Fuchs auf unbekannte Weise in die Attraktion und rutschte in den Kanal mit der starken Strömung.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die Attraktion wie gewohnt in Betrieb, während Boote mit Besuchern an dem Tier vorbeifuhren. Augenzeugen zufolge versuchte der Fuchs, gegen die starke Strömung anzuschwimmen, konnte das Wasser wegen der steilen Wände jedoch nicht selbstständig verlassen.

Auf dem verbreiteten Video ist zu sehen, wie das Tier mehrmals versucht, ans Ufer zu gelangen, aber von der Strömung immer wieder ins Wasser gezogen wird. Kurz darauf wurde der Fuchs von Parkbesuchern und Mitarbeitern entdeckt.

Ein Fuchs schwimmt durch einen Kanal mit trübem Wasser.

Daraufhin handelten zwei Six Flags Mitarbeiter sofort und begannen mit der Rettungsaktion. Indem sie die Strömungsrichtung änderten, brachten sie den Fuchs in die Nähe eines sicheren Bereichs und holten ihn vorsichtig aus dem Wasser.

Während der Rettung verlor einer der Mitarbeiter kurz das Gleichgewicht und stolperte, als er das Tier trug. Er fing sich jedoch schnell wieder und brachte den Fuchs in Sicherheit.

Nach dem Vorfall wurde festgestellt, dass es dem Fuchs gut ging. Später wurde er Spezialisten eines örtlichen Wildtierreservats übergeben und in seinem natürlichen Lebensraum freigelassen.

Das Video der dramatischen Rettung verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit im Internet und zog die Aufmerksamkeit Tausender Nutzer auf sich. Viele würdigten besonders die schnelle Reaktion der Parkmitarbeiter und ihren einfühlsamen Umgang mit dem Tier.

Six Flags Great AmericaIllinoisUSAGurneeRoaring Rapids
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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