Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall in berühmtem US-Freizeitpark

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Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall in berühmtem US-Freizeitpark

Im bekannten Freizeitpark Six Flags Over Georgia im US-Bundesstaat Georgia kam es zu einem Vorfall mit einer Achterbahn. Dabei kam eine Person ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt. Dies berichtete die Associated Press.

Der Vorfall ereignete sich am 12. Oktober in dem Park nahe Atlanta. Bisher gibt es keine offiziellen Angaben zur genauen Todesursache oder zur Art der Verletzungen der anderen Besucher. Die Polizei von Cobb County hat Ermittlungen eingeleitet.

Die Verwaltung von Six Flags teilte mit, dass sie mit den örtlichen Behörden und der Polizei zusammenarbeite. Ein Unternehmenssprecher drückte sein tiefes Bedauern über den Vorfall aus und erklärte, dass den betroffenen Besuchern und Mitarbeitern Unterstützung angeboten werde.

Die Behörden haben bisher nicht bestätigt, bei welcher Attraktion genau sich der Vorfall ereignete. Lokale Fernsehsender zeigten jedoch Aufnahmen, wie Fahrgäste aus der 2006 eröffneten Achterbahn Goliath evakuiert wurden.

Laut der offiziellen Website des Parks erreicht die Goliath-Achterbahn eine Geschwindigkeit von bis zu 113 km/h und eine Höhe von 61 Metern. Die Fahrt dauert etwa 3,5 Minuten.

Lisa Cupid, Vorsitzende des Cobb County Board of Commissioners, sprach den Angehörigen des Verstorbenen ihr Beileid aus. Ihren Angaben zufolge wurde die Familie bereits über die Tragödie informiert.

Nach Angaben der Associated Press könnte dies der mindestens siebte Todesfall im Park Six Flags Over Georgia sein. Im Jahr 2006 erlitt ein Mann während der Fahrt mit der Goliath-Achterbahn vermutlich einen Herzinfarkt.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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