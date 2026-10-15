Iranisches Mädchen beeindruckt mit dem Zerlegen und Zusammensetzen eines Sturmgewehrs in 21 Sekunden

In den sozialen Medien verbreitet sich ein Video, das das Geschick eines jungen iranischen Mädchens im Umgang mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr zeigt. Darin zerlegt sie die Waffe und setzt sie in kürzester Zeit wieder zusammen.

Berichten zufolge hat sie diese Aufgabe in nur 21 Sekunden bewältigt. Die schnellen Bewegungen und die Geschicklichkeit des Mädchens haben die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich gezogen.

Einigen Quellen zufolge gelten 15 Sekunden für das unvollständige Zerlegen und 25 Sekunden für das Zusammensetzen einer Kalaschnikow als Standard. Diese Werte können jedoch je nach Trainingsbedingungen und angewandten Kriterien variieren.

Das Video löste im Internet unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige Nutzer das Können und die Schnelligkeit des Mädchens lobten, kritisierten andere die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in den Umgang mit Waffen.

So hat das kurze Video nicht nur das Geschick des Mädchens gezeigt, sondern auch eine Debatte über die Beteiligung junger Menschen an Waffentrainings ausgelöst.