Mutter von sieben Kindern bringt in Schymkent erneut Drillinge zur Welt

In Kasachstan, in der Stadt Schymkent, brachte eine 36-jährige Frau Drillinge zur Welt – zwei Mädchen und einen Jungen. Interessanterweise hatte sie zuvor bereits zweimal Zwillinge geboren.

Die Neugeborenen wurden Alsiya, Safiya und Aymuhammed genannt. Da sie mit geringem Geburtsgewicht zur Welt kamen, standen sie unter ärztlicher Beobachtung. Der Zustand der Kinder hat sich inzwischen stabilisiert und sie gewinnen an Kraft. Ihre Geschwister kamen ebenfalls zur Entbindungsklinik, um die Drillinge abzuholen.

Die Frau hatte zuvor bereits zweimal Zwillinge und dreimal Einzelkinder zur Welt gebracht. Somit stieg die Zahl der Kinder in der Familie mit den Drillingen auf zehn. Die Mutter wurde für ihre Kinderzahl mit dem Orden „Altyn Alka“ ausgezeichnet.

„Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass ich Drillinge bekommen würde. Als ich es bei der Ultraschalluntersuchung mit eigenen Augen sah und hörte, war ich erstaunt. Ich war gleichzeitig glücklich und musste weinen.

Ich danke Gott dafür, dass wir das Glück haben, Eltern von zehn Kindern zu sein. Alle drei haben unterschiedliche Charaktere und Aussehen. Es ist nicht schwer, sie voneinander zu unterscheiden“, sagt die Mutter Azhar Toshkarayeva.