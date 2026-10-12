Iranisches Mädchen zerlegt und montiert Kalaschnikow in 21 Sekunden (Video)

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Iranisches Mädchen zerlegt und montiert Kalaschnikow in 21 Sekunden (Video)

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video eines jungen iranischen Mädchens, das ihre Fähigkeiten beim Zerlegen und Wiederzusammensetzen eines Kalaschnikow-Sturmgewehrs demonstriert. Berichten zufolge benötigte sie dafür etwa 21 Sekunden. Dies berichtete Arenora.

Das Video zeigt, wie das Mädchen die Waffe in rasantem Tempo zerlegt und wieder zusammenbaut. Einige Medien bringen diesen Clip mit der Kampagne „Janfada“ („Hingabe für den Iran“) in Verbindung.

Im Rahmen dieser Kampagne werden im Iran militärische Trainingskurse für Freiwillige, einschließlich Frauen, organisiert. Es wird berichtet, dass in den Kursen der Umgang mit Waffen sowie die Vorbereitung auf Notfallsituationen vermittelt werden.

Es liegen jedoch keine detaillierten Informationen über die Identität des Mädchens im Video sowie über Ort und Zeitpunkt der Aufnahme vor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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