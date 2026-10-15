US-Gericht entscheidet über Green Card-Lotterie – Fristen und neue Anforderungen

Ein wichtiges Programm, das das Recht zum Leben und Arbeiten in den USA gewährt – die Green Card-Lotterie (Visum für verschiedene Nationalitäten – DV) – beendet die Ungewissheit. Ein US-Bundesgericht hat das Außenministerium des Landes dazu verpflichtet, die verzögerte DV-2027 Lotterie offiziell durchzuführen.

Diese Gerichtsentscheidung ebnet den Weg für den Start des Wettbewerbs, auf den Millionen von Bewerbern sehnsüchtig gewartet haben.

Wann beginnt die Bewerbungsphase und wann werden die Gewinner ermittelt?

Das Bundesgericht hat klare und verbindliche Fristen für die Organisation des Lotterieverfahrens festgelegt:

Beginn der Annahme: Der Registrierungsprozess für Anträge muss spätestens am 1. November beginnen;

Dauer: Das Bewerbungsverfahren für Interessenten wird 30 Tage lang geöffnet sein;

Bekanntgabe der Ergebnisse: Gemäß der Anordnung des Gerichts müssen die Gewinner der Lotterie bis zum 3. Dezember bekannt gegeben werden.

2 wichtige Neuerungen und Anforderungen für DV-2027

Für den diesjährigen Green Card-Wettbewerb wurden einige wichtige Bedingungen für die Teilnehmer festgelegt:

Teilnahmegebühr von 1 Dollar: Für die diesjährige Teilnahme an der Lotterie ist eine Gebühr von 1 US-Dollar vorgesehen;

Reisepass ist obligatorisch: Zum Zeitpunkt der Antragstellung ist eine elektronische Kopie eines gültigen Reisepasses zwingend erforderlich.

Wann wird das offizielle Verfahren bekannt gegeben?

Das genaue Startdatum, technische Anweisungen und das detaillierte Verfahren für die Lotterie werden in Kürze vom US-Außenministerium auf den offiziellen Webseiten veröffentlicht. Bewerbern wird empfohlen, sich nur auf offizielle Quellen zu verlassen und sich vor Betrugsseiten in Acht zu nehmen.