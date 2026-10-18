Wann beginnt die Green Card Lotterie? Gericht legt neuen Termin fest

Ein Bundesgericht im südlichen Bezirk von Kalifornien hat das US-Außenministerium dazu verpflichtet, die Annahme von Anträgen für die DV-2027 Green Card Lotterie spätestens ab dem 1. November 2026 zu beginnen. Die Registrierung für dieses Programm hätte ursprünglich im Herbst 2025 starten sollen, wurde jedoch zum geplanten Zeitpunkt nicht eröffnet.

Am 14. Oktober gab die Richterin Jinsook Ohta dem Antrag der Anwaltskanzlei Red Eagle Law statt, die Klage gegen US-Außenminister Marco Rubio eingereicht hatte.

Nach der ursprünglichen Entscheidung sollte das Außenministerium die Registrierungstermine bis zum 15. Oktober bekannt geben und die Antragsannahme spätestens am 18. Oktober starten. Zudem war geplant, die Ergebnisse der ausgewählten Teilnehmer bis zum 19. November zu veröffentlichen. Später beantragten die Parteien jedoch gemeinsam eine Verschiebung der Fristen um zwei Wochen, was das Gericht genehmigte.

Laut Red Eagle Law müssen gemäß dem aktualisierten Zeitplan die Registrierungstermine bis zum 29. Oktober bekannt gegeben werden, die Antragsannahme muss spätestens am 1. November beginnen und die ausgewählten Teilnehmer müssen bis zum 3. Dezember benachrichtigt werden.

Gleichzeitig bedeutet die Gerichtsentscheidung nicht, dass die Lotterie vollständig und endgültig wiederhergestellt ist. Die Regierung von Donald Trump könnte gegen das Urteil Berufung einlegen. Eine Berufung setzt die Vollstreckung des Gerichtsbeschlusses jedoch nicht automatisch aus.

Stand 16. Oktober hat die Annahme von Anträgen auf der offiziellen Website des DV-2027-Programms noch nicht begonnen.

Warum wurde die Lotterie verschoben?

Die Registrierung für das DV-2027-Programm hätte im Herbst 2025 beginnen sollen. Das US-Außenministerium kündigte den Start der Antragsannahme jedoch nicht an. Im November letzten Jahres teilten die Behörden mit, dass Änderungen am Teilnahmerichtlinien vorgenommen würden und neue Termine zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben würden.

Im August 2026 reichte die Anwaltskanzlei Red Eagle Law Klage gegen das Außenministerium ein, um die Durchführung der Lotterie zu erzwingen. Obwohl das Gericht im September einen Antrag auf einstweilige Verfügungen ablehnte, setzte es die Prüfung des Falles fort.