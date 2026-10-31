Green Card erneut gestoppt: US-Berufungsgericht trifft unerwartete Entscheidung

Millionen Menschen weltweit haben sehnsüchtig darauf gewartet, Green Card (DV-2027) doch die Ungewissheit um das Programm hält an. Das US-Berufungsgericht hat die Entscheidung der Vorinstanz, die Annahme von Anträgen für die DV-2027 ab dem 1. November zu starten, vorläufig ausgesetzt.

Aufgrund dieser neuen gerichtlichen Anordnung wurde der offizielle Starttermin für die Registrierung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Rechtsstreitigkeiten: Konflikt zwischen Regierung und Anwälten

Der Grund für die Verzögerung des Lotteriestarts sind juristische Auseinandersetzungen zwischen der US-Regierung und Anwälten:

Entscheidung der Vorinstanz: Nach einer Sammelklage einer Gruppe von Anwälten hatte ein untergeordnetes Gericht das US-Außenministerium verpflichtet, ab dem 1. November Anträge für die DV-2027 entgegenzunehmen;

Beschwerde des Weißen Hauses und der Regierung: Die US-Regierung legte umgehend Berufung gegen diese Anordnung ein;

Vorläufiger Stopp: Das Berufungsgericht hat die Umsetzung der Entscheidung ausgesetzt, bis der Fall inhaltlich vollständig geprüft wurde. Die Anhörungen und rechtlichen Verfahren dauern derzeit an.

DV-2027: Welche gravierenden Änderungen und neuen Anforderungen sind zu erwarten?

Sollte das Programm wieder aufgenommen werden, erwarten die Bewerber eine Reihe neuer und deutlich strengerer Anforderungen:

Symbolische Gebühr von 1 Dollar: Es ist geplant, eine offizielle Registrierungsgebühr von 1 US-Dollar für den Antragsprozess einzuführen (dies soll Spam-Anträge durch Betrüger reduzieren);

Gültiger Reisepass: Zum Zeitpunkt der Antragstellung ist ein gültiger Reisepass zwingend erforderlich;

Verschärfte Überprüfung: Die Angaben der Gewinner und Bewerber, ihre berufliche Erfahrung sowie die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen werden deutlich gründlicher und intensiver geprüft als bisher.

Das US-Außenministerium hat bisher noch kein neues Datum für die Registrierung offiziell bekannt gegeben. Experten raten Bürgern, sich nicht von gefälschten Websites oder kostenpflichtigen Betrugsdiensten täuschen zu lassen und ausschließlich auf offizielle Erklärungen der US-Botschaft und des Außenministeriums zu warten.