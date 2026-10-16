72 Generäle protestieren: Öffentliche Hinrichtung in den USA gestoppt

Der US-Präsident Donald Trump hat den Plan, die Hinrichtung des ehemaligen Armeemajors Nidal Hasander auf dem Militärstützpunkt Fort Hood ein Blutbad anrichtete, live im Fernsehen zu übertragen, gestoppt. Die Exekution wird nicht öffentlich ausgestrahlt, doch das Todesurteil bleibt bestehen – Hasans Hinrichtung ist für den 3. Dezember geplant.

Dieses Thema hatte in den letzten Tagen für heftige Debatten in US-Militärkreisen und der Öffentlichkeit gesorgt.

Trumps Erklärung: „Gerechtigkeit muss siegen“

Der Präsident äußerte sich auf seiner offiziellen Seite im Netzwerk Truth Social dazu, warum die Live-Übertragung gestoppt wurde:

Stellungnahme des Präsidenten: „Ich dachte, eine Übertragung der Hinrichtung könnte ein starkes Beispiel dafür sein, wie Amerika mit Terroristen und Schurken wie Hasan umgeht, aber viele sehr gute Menschen ziehen es vor, seinen Tod nicht anzusehen“, schrieb Trump.

Erlaubnis für die Familien der Opfer: Der Staatschef fügte hinzu, dass die Angehörigen der Opfer auf eigenen Wunsch bei der Hinrichtung anwesend sein können. „Sie haben das volle Recht, Zeugen der Gerechtigkeit zu werden!“, betonte er.

Das Blutbad von 2009: Die Geschichte der Tragödie in Fort Hood

Der Fall Nidal Hasan gilt als eines der schrecklichsten Verbrechen in der Geschichte der US-Militärstützpunkte:

Opfer und Verletzte: Im November 2009 eröffnete der ehemalige Major im medizinischen Zentrum des Stützpunkts Fort Hood in Texas das Feuer auf seine Kameraden. Infolgedessen kamen 13 Militärangehörige ums Leben, mehr als 30 weitere wurden schwer verletzt.

Urteil des Tribunals: Hasan lehnte während des Prozesses die Dienste von Anwälten offen ab und begründete seine Taten mit dem Ziel, die Muslime und Taliban in Afghanistan zu verteidigen. Im Jahr 2013 verurteilte ihn ein spezielles Militärtribunal zur Höchststrafe – dem Tod.

Offener Protest von 72 Generälen und Admirälen

Die Idee, die Hinrichtung weltweit live zu übertragen, stieß bei hochrangigen pensionierten Pentagon-Führern auf scharfen Widerstand:

Offener Brief: 72 pensionierte amerikanische Generäle, Admiräle und hochrangige Militärs veröffentlichten einen offenen Brief, in dem sie die geplante öffentliche TV-Hinrichtung verurteilten.

Hauptsorge: Militärexperten warnten, dass eine öffentliche Zurschaustellung der Hinrichtung „die Menschenwürde verletzen, den Ruf der Streitkräfte schwer beschädigen“ und den Mörder in den Augen radikaler Gruppen als „Märtyrer“ stilisieren könnte.

Obwohl Trumps Entscheidung den öffentlichen Widerstand gemindert hat, wird die Vollstreckung des 13 Jahre alten Urteils gegen Hasan für den 3. Dezember erwartet.