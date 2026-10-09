Hinrichtung des ehemaligen Majors, der 13 US-Soldaten tötete, wird live übertragen

Es wurde bekannt gegeben, dass die Hinrichtung von Nidal Malik Hasan, der 2009 auf dem US-Militärstützpunkt Fort Hood 13 amerikanische Soldaten tötete und 32 weitere verletzte, live übertragen wird. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Nidal Hasan war ein ehemaliger Major und Psychiater der US-Armee, der das schwere Verbrechen auf dem Militärstützpunkt Fort Hood in Texas beging. Ein Sprecher des Pentagons teilte mit, dass die Hinrichtung am 3. Dezember genau auf diesem Stützpunkt vollzogen wird. Hasan wird der erste Häftling seit 1945 sein, der vom US-Militär durch Erschießen hingerichtet wird.

Der Vorschlag, den 56-jährigen Hasan durch Erschießen hinzurichten, wurde von US-Verteidigungsminister Pete Hegset eingebracht. Auch Präsident Donald Trump hat diese Initiative unterstützt. Hasan wurde wegen vorsätzlichen Mordes an 13 Personen und versuchten Mordes an 32 weiteren Personen schuldig gesprochen.

Das tragische Ereignis ereignete sich am 5. November 2009. Zu diesem Zeitpunkt warteten die Soldaten auf eine medizinische Untersuchung und Impfung. Die Schießerei fand in einem medizinischen Gebäude auf dem Gelände des Stützpunkts statt und forderte zahlreiche Menschenleben.

Hasan begründete seine Taten mit dem Wunsch, weitere Todesfälle in Afghanistan zu verhindern. Der Angriff, der 13 Menschen das Leben kostete und 32 verletzte, gilt jedoch als der blutigste Angriff auf einen US-Militärstützpunkt, der nicht mit Kampfhandlungen in Verbindung stand.

Wie wird die Todesstrafe für Militärangehörige in den USA vollstreckt?

In den USA gibt es ein spezifisches rechtliches Verfahren für die Anwendung der Todesstrafe bei Militärverbrechen. Das Berufungsgericht der US-Streitkräfte erklärte 1983 die Verhängung der Todesstrafe durch Militärgerichte für verfassungswidrig. Ein Jahr später wurde die Todesstrafe jedoch auf Anordnung des damaligen Präsidenten Ronald Reagan wieder eingeführt.

Das rechtliche Verfahren für Hinrichtungen bei Militärverbrechen unterscheidet sich von dem bei zivilen Gerichten. In den USA wird die Todesstrafe hauptsächlich auf staatlicher Ebene vollstreckt. Derzeit ist diese Strafform in 27 Bundesstaaten gesetzlich verankert.

Der Fall Nidal Hasan ist einer der Fälle, die die Frage der Anwendung der Todesstrafe für Militärverbrechen in den USA erneut auf die Tagesordnung gesetzt haben.