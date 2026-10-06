CNN-Schock: Erster US-Soldat seit 80 Jahren vor der Hinrichtung?

In der US-Militärjustiz könnte ein beispielloses Ereignis eintreten, das es seit achtzig Jahren nicht mehr gegeben hat. Wie der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Pentagon-Quellen berichtet, hat US-Verteidigungsminister Pete Hegset die Initiative ergriffen, Major Nidal Hasan, der ein blutiges Attentat auf dem Militärstützpunkt Fort Hood verübte, durch ein Erschießungskommando hinrichten zu lassen. Präsident Donald Trump hat diese entschlossene Entscheidung offiziell bestätigt.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Sean Parnell, stellte den Sachverhalt klar: „Hegset legt den Zeitpunkt und den Ort für die Hinrichtung des Dschihadisten fest, der 2009 in Fort Hood das Feuer auf unbewaffnete US-Soldaten eröffnete. Er tötete 13 Menschen und verletzte 32 weitere. Endlich ist der Tag der Vergeltung für Hasan gekommen“, erklärte er.

Die Tragödie von Fort Hood und die 13 Jahre lang erwartete Strafe

Nidal Hasan, ein US-Bürger palästinensischer Abstammung, Armeemajor und Militärpsychiater, verübte im November 2009 einen der schrecklichsten internen Militärangriffe in der Geschichte der USA:

Massaker an unbewaffneten Soldaten: Hasan eröffnete auf dem Stützpunkt plötzlich das Feuer auf seine unbewaffneten Kameraden, die in einer Schlange für eine medizinische Untersuchung vor ihrem Einsatz in Afghanistan standen. Später bezeichnete er diese Tat als Kampf gegen Soldaten, die an einem „illegalen Krieg“ teilnehmen wollten.

Lähmung und Prozess: Bei einem Schusswechsel mit der Polizei schwer verletzt, ist Hasan seitdem von der Taille abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Im Jahr 2013 befand ihn ein Militärgericht des vorsätzlichen Mordes an 13 Menschen und des versuchten Mordes an 32 weiteren für schuldig und verurteilte ihn zum Tode.

Nach US-Militärrecht tritt jedes Todesurteil gegen einen Angehörigen der Streitkräfte nur mit der persönlichen Unterschrift des Präsidenten in Kraft oder kann abgemildert werden.

Historische Parallele: Slovik 1945 und die letzte Hinrichtung 1961

Sollte das von Trump bestätigte Urteil vollstreckt werden, wäre dies die erste Erschießung in der US-Armee seit 1945:

Der Fall Eddie Slovik (1945): Der letzte Soldat, der in der US-Armee hingerichtet wurde, war Eddie Slovik, der im Januar 1945 in Frankreich wegen Fahnenflucht erschossen wurde. Von den 50.000 Deserteuren des Zweiten Weltkriegs wurde nur Slovik auf Befehl von General Eisenhower als Abschreckung hingerichtet. Laut dem Journalisten Charles Glass war Slovik kein schlechter Soldat, sondern handelte aus Angst; seiner Familie wurde die Wahrheit verschwiegen und behauptet, er sei an der Front gefallen.

Die letzte Hinrichtung durch den Strang 1961: Insgesamt wurde das letzte Todesurteil gegen einen US-Militärangehörigen im Jahr 1961 vollstreckt, als John Bennett wegen der Vergewaltigung eines 11-jährigen Mädchens gehängt wurde.

Damit rückt nach über 60 Jahren die Vollstreckung eines Todesurteils eines US-Militärgerichts wieder in den Fokus. Analysten betonen, dass diese Entscheidung nicht nur die Unausweichlichkeit der Strafe für Verbrechen unterstreicht, sondern auch die harte politische Haltung der Trump-Administration in Bezug auf militärische Disziplin und Sicherheit.