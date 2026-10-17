16-Jähriger in Indien hat einen Zahn, der aus dem Augenlid wächst

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16-Jähriger in Indien hat einen Zahn, der aus dem Augenlid wächst

In Indien haben Ärzte bei einem 16-jährigen Jugendlichen einen Zahn entdeckt, der im oberen Teil der Augenhöhle gewachsen ist. In einem ungewöhnlichen Fall schwoll sein linkes Augenlid an, und nach einigen Monaten traten zwei scharfe, zahnähnliche Spitzen durch die Haut hervor. Dies berichtete das Magazin Medical Daily.

Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche das Aravind Eye Hospital in Madurai aufsuchte. Die Schwellung war schmerzlos, doch als die harten Objekte durch die Haut drangen, begannen Spezialisten, die Ursache zu untersuchen.

Mit chirurgischen Instrumenten wird ein Zahn aus dem Augenlid entfernt.

Zunächst vermuteten die Ärzte einen Tumor, der Gewebe wie Zähne oder Haare enthalten könnte, oder einen Fremdkörper im Augenlid. Eine Computertomographie zeigte jedoch, dass im oberen Teil der Augenhöhle ein Zahn gewachsen war.

Es stellte sich heraus, dass die zwei aus der Haut ragenden scharfen Spitzen keine separaten Zähne waren, sondern Teile eines einzigen Zahns. Die Ärzte konnten ihn erfolgreich entfernen.

Die Computertomographie des Schädels zeigt einen Fremdkörper in der Augenhöhle sowie die Verletzung.

Ein wissenschaftlicher Bericht über den Fall wurde zunächst im Internet veröffentlicht und später im Journal Ophthalmology publiziert. Die Ärztin Megha Tanwar betonte, dass dies der erste und einzige dokumentierte Fall eines ektopischen Zahns im oberen Teil der Augenhöhle sei.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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