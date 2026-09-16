Sehr seltener Fall in Aserbaidschan: Fötus im Leberbereich entdeckt (Video)

In Aserbaidschan wurde eine extrem seltene Form der Schwangerschaft diagnostiziert: eine ektopische Schwangerschaft, bei der sich der Fötus im Bereich der Leber eingenistet hat. Dies berichtete Sputnik Aserbaidschan.

Es wird berichtet, dass die Ultraschallbilder der Patientin von einem Radiologen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Untersuchung zeigte, dass sich der Fötus nicht in der Gebärmutter, sondern in der Bauchhöhle, im Bereich der Leber, befand. Auf den Bildern sind auch Teile des Fötus erkennbar.

In der Medizin wird dieser Zustand als hepatische ektopische Schwangerschaft bezeichnet. Dabei nistet sich die befruchtete Eizelle nicht in der Gebärmutterhöhle, sondern an einer anderen Stelle der Bauchhöhle ein – in sehr seltenen Fällen sogar auf der Leberoberfläche oder in deren Gewebe.

Experten betonen, dass eine solche Schwangerschaft äußerst selten vorkommt. Eine ektopische Schwangerschaft im Leberbereich gilt als gefährlich, da die Verbindung des Schwangerschaftsgewebes mit der stark durchbluteten Leber zu schweren Blutungen führen kann. Wird sie nicht rechtzeitig erkannt, stellt dieser Zustand eine ernsthafte Gefahr für das Leben der Frau dar.

In öffentlichen Quellen liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen über die weitere Behandlung und den Zustand der Patientin in Aserbaidschan vor.