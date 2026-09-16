Sehr seltener Fall in Aserbaidschan: Fötus im Leberbereich entdeckt (Video)

·14·Welt
Sehr seltener Fall in Aserbaidschan: Fötus im Leberbereich entdeckt (Video)

In Aserbaidschan wurde eine extrem seltene Form der Schwangerschaft diagnostiziert: eine ektopische Schwangerschaft, bei der sich der Fötus im Bereich der Leber eingenistet hat. Dies berichtete Sputnik Aserbaidschan.

Es wird berichtet, dass die Ultraschallbilder der Patientin von einem Radiologen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Untersuchung zeigte, dass sich der Fötus nicht in der Gebärmutter, sondern in der Bauchhöhle, im Bereich der Leber, befand. Auf den Bildern sind auch Teile des Fötus erkennbar.

In der Medizin wird dieser Zustand als hepatische ektopische Schwangerschaft bezeichnet. Dabei nistet sich die befruchtete Eizelle nicht in der Gebärmutterhöhle, sondern an einer anderen Stelle der Bauchhöhle ein – in sehr seltenen Fällen sogar auf der Leberoberfläche oder in deren Gewebe.

Experten betonen, dass eine solche Schwangerschaft äußerst selten vorkommt. Eine ektopische Schwangerschaft im Leberbereich gilt als gefährlich, da die Verbindung des Schwangerschaftsgewebes mit der stark durchbluteten Leber zu schweren Blutungen führen kann. Wird sie nicht rechtzeitig erkannt, stellt dieser Zustand eine ernsthafte Gefahr für das Leben der Frau dar.

In öffentlichen Quellen liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen über die weitere Behandlung und den Zustand der Patientin in Aserbaidschan vor.

AserbaidschanEktopische SchwangerschaftLeberschwangerschaftSputnik AserbaidschanMedizin
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Todesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die ÖffentlichkeitTodesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die ÖffentlichkeitHeute, 11:25Was sagte der Houthi-Anführer zu Bin Salman? Eine Ansprache, die den Nahen Osten erschütterteWas sagte der Houthi-Anführer zu Bin Salman? Eine Ansprache, die den Nahen Osten erschütterteHeute, 10:47Haben die Huthi Drohnen auf Mekka abgefeuert? Mohammed bin Salman reist für militärische Unterstützung nach ÄgyptenHaben die Huthi Drohnen auf Mekka abgefeuert? Mohammed bin Salman reist für militärische Unterstützung nach ÄgyptenHeute, 09:56Elon Musk warnt vor dem gefährlichsten Szenario der Künstlichen Intelligenz (Video)Elon Musk warnt vor dem gefährlichsten Szenario der Künstlichen Intelligenz (Video)Heute, 09:43Rad abgerissen und Panik an Bord: Iranisches Flugzeug knapp vor dem AbsturzRad abgerissen und Panik an Bord: Iranisches Flugzeug knapp vor dem AbsturzHeute, 09:10Xi Jinping kommt nach Washington — Bereitet Trump einen gigantischen Deal mit China vor?Xi Jinping kommt nach Washington — Bereitet Trump einen gigantischen Deal mit China vor?Heute, 08:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten