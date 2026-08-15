17-Jähriger in den USA nutzte ChatGPT, bevor er seine Mutter und seinen Bruder tötete

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17-Jähriger in den USA nutzte ChatGPT, bevor er seine Mutter und seinen Bruder tötete

Ein schrecklicher Vorfall im US-Bundesstaat Massachusetts hat die Debatte über den Einsatz künstlicher Intelligenz erneut in den Mittelpunkt gerückt. Der 17-jährige Arjun Aravind wurde wegen des Todes seiner Mutter und seines 14-jährigen Bruders festgenommen und angeklagt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Jugendliche vor der Tragödie über ChatGPT fiktive Szenarien im Zusammenhang mit der Schädigung von Familienmitgliedern besprochen hatte.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in Acton, Massachusetts. Am 11. August wurden die 45-jährige Sudha Venkatesan und ihr 14-jähriger Sohn Siddhart Aravind tot in ihrem Haus aufgefunden. Die Strafverfolgungsbehörden leiteten Ermittlungen zu den Umständen in der Wohnung ein.

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Nach Angaben der Ermittler nutzte Arjun vor dem Vorfall das Internet und ChatGPT, um theoretische Ideen und fiktionale Geschichten über den Tod von Familienmitgliedern zu entwickeln. Darin wurden Figuren und verschiedene Situationen beschrieben. Die Ermittler prüfen diese Chatverläufe als wichtige Beweismittel.

Nach der Tragödie verließ der Jugendliche das Haus in einem seiner Mutter gehörenden Auto. Kurz darauf spürte die Polizei ihn in einem Gebiet etwa 21 Kilometer von Acton entfernt auf und nahm ihn fest. Aus dem Fahrzeug wurden Berichten zufolge auch Gegenstände sichergestellt, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten.

17-Jähriger in den USA nutzte ChatGPT, bevor er seine Mutter und seinen Bruder tötete

Besonders bemerkenswert ist, dass der Verdächtige vor Gericht seine Schuld nicht eingestanden hat. Gegen ihn wurden strafrechtliche Anklagen im Zusammenhang mit dem Tod von zwei Menschen erhoben; die Ermittlungen dauern an.

Der Fall wirft in der Gesellschaft erneut ernsthafte Fragen darüber auf, zu welchen Zwecken Chatbots mit künstlicher Intelligenz genutzt werden, insbesondere von Minderjährigen. Die Strafverfolgungsbehörden haben jedoch bislang nicht festgestellt, dass ChatGPT die Tragödie verursacht hat. Die Ermittlungen zur Ereigniskette und zu den Absichten des Verdächtigen dauern an.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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