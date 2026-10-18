Leiterin eines Kindergartens in China nach Vergiftung von Kindern zu lebenslanger Haft verurteilt

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Leiterin eines Kindergartens in China nach Vergiftung von Kindern zu lebenslanger Haft verurteilt

In China wurde die Leiterin eines Kindergartens zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem über 200 Kinder und Mitarbeiter durch bleihaltige Lebensmittel vergiftet wurden. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Tianshui in der Provinz Gansu. Dies berichtete die BBC.

Es wurde bekannt, dass im Juli 2025 bei 247 Kindern und Mitarbeitern des Kindergartens ein überhöhter Bleigehalt im Blut festgestellt wurde. Die Untersuchung ergab, dass Küchenmitarbeiter ungenießbare Farbstoffe verwendet hatten, um das Aussehen der Speisen zu verbessern.

Die Ermittlungen begannen, nachdem Kinder nach dem Verzehr von roten Dattelkuchen und Maisbrötchen mit Wurst vergiftet wurden und medizinische Hilfe benötigten. In den Lebensmittelproben wurde ein Bleigehalt festgestellt, der bis zu 2.000-mal über dem festgelegten Sicherheitsgrenzwert lag.

Das Gericht befand die Kindergarteneigentümerin Li Hueyfang für schuldig, schädliche Lebensmittel hergestellt und verkauft zu haben, und verurteilte sie zu lebenslanger Haft. Zudem wurde ihr Vermögen in Höhe von 500.000 Yuan beschlagnahmt.

Die Geschäftsführerin des Kindergartens, Chji Jinglin, wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt und mit einer Geldstrafe von 300.000 Yuan belegt. Vier weitere in den Fall verwickelte Mitarbeiter wurden zu Freiheitsstrafen zwischen sechs und acht Jahren verurteilt.

Während der Untersuchung stellte sich zudem heraus, dass einige Beamte und Krankenhausmitarbeiter versucht hatten, den Vorfall durch die Fälschung von Analyseergebnissen und die Annahme von Bestechungsgeldern zu vertuschen.

Nach dem Vorfall verschärfte China die Maßnahmen zur Lebensmittelsicherheit in Bildungseinrichtungen. Gemäß den neuen Regeln muss jede neue Lebensmittelcharge geprüft werden, und Mehl, Reis sowie Pflanzenöl müssen über ein zentralisiertes Beschaffungssystem bezogen werden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation kann eine Bleivergiftung das Gehirn und das zentrale Nervensystem von Kindern schwer schädigen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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