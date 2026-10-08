Einzigartige Münzen aus der Zeit der Karachaniden am Grund des Issyk-Kul entdeckt

In Kirgisistan Am Grund des Issyk-Kul wurden Münzen aus der Zeit der Karachaniden aus dem 10. bis 11. Jahrhundert entdeckt. Dies teilte Maxim Menschikow, Co-Leiter der archäologischen Forschungen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Archäologie der Russischen Akademie der Wissenschaften, mit.

Die Funde wurden während der jüngsten Unterwasserforschungen im mittelalterlichen archäologischen Komplex Toru-Aigyr am Grund des Sees identifiziert. Archäologen untersuchen dieses Gebiet bereits seit mehreren Jahren.

Laut Menschikow könnten die gefundenen Münzen einen sehr hohen Bleigehalt aufweisen. Ersten Vermutungen zufolge erreichte der Bleianteil im Metall bis zu 90 Prozent. Der Wissenschaftler erklärt dies mit einem Kupfermangel in jener Zeit.

Münzen mit einer solchen Zusammensetzung sind bemerkenswert, da sie äußerst selten sind. Aufgrund der Sprödigkeit des Materials sind die Funde nicht gut erhalten, und die Inschriften auf den Münzen sind nur schwer zu entziffern.

Während der Expedition wurden auch ein Teil eines gusseisernen Kessels und Fragmente großer Keramikgefäße gefunden. Zudem entdeckten die Archäologen im Gebiet des Komplexes Toru-Aigyr sieben mittelalterliche Bauwerke aus gebrannten Ziegeln. Zuvor waren auf dem Gebiet Kirgisistans nur sechs Bauwerke dieser Art bekannt.

Die Forschungen werden im Rahmen einer internationalen Unterwasser-Archäologie-Expedition durchgeführt, die von der Russischen Geographischen Gesellschaft unterstützt wird.

Da die Expeditionsteilnehmer die Originalfunde nicht aus Kirgisistan ausführen durften, fertigen Töpfer in Moskau Kopien an. Geplant ist, diese Nachbildungen im Herbst zusammen mit Fotos der Originalobjekte auszustellen.