Kindergartenpersonal in der Türkei rettet Kinder während eines starken Erdbebens

Die Reaktion des Kindergartenpersonals während eines Erdbebens der Stärke 5,4 in der türkischen Provinz Şanlıurfa wurde von Überwachungskameras festgehalten. Die Erzieher eilten sofort herbei, um die Kinder während der starken Erschütterungen zu schützen. Nach Abklingen des Bebens brachten sie die Kinder sicher aus dem Gebäude.

Am 24. September ereignete sich im Bezirk Karaköprü der Provinz Şanlıurfa ein Erdbeben. Die Erzieher in einem örtlichen Kindergarten begaben sich sofort zu den Kindern, um sie in Sicherheit zu bringen.

Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie das Personal während der Erschütterungen handelte, um die Kinder zu schützen.

Nachdem das Beben aufgehört hatte, evakuierte das Personal die Kinder aus dem Gebäude an einen sicheren Ort. Die Aufnahmen verbreiteten sich in den sozialen Medien und erregten große öffentliche Aufmerksamkeit. Die Videos zeigen den entschlossenen Einsatz der Mitarbeiter in der Notsituation.

Dieser Vorfall unterstreicht erneut, wie wichtig die Vorbereitung des Kindergartenpersonals und die Gewährleistung der Sicherheit von Kindern in Notfällen sind.