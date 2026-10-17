Welche Strafen gibt es in Zentralasien für Gewalt gegen Kinder?

In Usbekistan wurden die Strafen für sexuelle Gewalt gegen Kinder verschärft und für bestimmte schwere Verbrechen lebenslange Haft eingeführt. Am 14. Oktober unterzeichnete Präsident Schawkat Mirsijojew das entsprechende Gesetz. Welche Strafen sind für solche Verbrechen in anderen zentralasiatischen Ländern festgelegt?

Sexuelle Gewalt gegen Kinder unter 14 Jahren

In Usbekistan sind für solche schweren Verbrechen bis zu 25 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen. In bestimmten Fällen wird auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung eingeschränkt.

In Kasachstan ist für Sexualverbrechen mit Gewaltanwendung gegen Kinder unter 14 Jahren lebenslange Haft festgelegt.

In Kirgisistan kann je nach den Umständen des Verbrechens eine 15-jährige Haftstrafe oder lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden.

In Tadschikistan sind für die Vergewaltigung eines Mädchens unter 14 Jahren 12 bis 25 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen. Auch für erzwungene sexuelle Handlungen sind schwere Strafen festgelegt.

In Turkmenistan kann für die Vergewaltigung eines Mädchens unter 14 Jahren eine Haftstrafe von 10 bis 25 Jahren und für bestimmte erzwungene sexuelle Handlungen gegen Jungen eine Haftstrafe von 10 bis 20 Jahren verhängt werden.

Sexuelle Gewalt gegen Jugendliche im Alter von 14–17 Jahren

Auch bei Gewaltanwendung gegen Opfer dieser Altersgruppe sind in der Region schwere Strafen vorgesehen.

Usbekistan: 10 bis 15 Jahre Freiheitsstrafe.

Kasachstan: In Standardfällen 15 bis 17 Jahre, in erschwerenden Fällen 17 bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

Kirgisistan: 15 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe.

Tadschikistan: In Standardfällen 7 bis 12 Jahre Haft. In bestimmten Fällen kann sich die Strafe verschärfen.

Turkmenistan: Für die Vergewaltigung einer Minderjährigen 5 bis 15 Jahre Haft.

Einvernehmliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen unter 16 Jahren

Auch in Fällen ohne Gewaltanwendung ist zum Schutz von Kindern eine strafrechtliche Verantwortlichkeit festgelegt.

In Usbekistan können für solche Handlungen 3 bis 5 Jahre Freiheitsbeschränkung oder Haft verhängt werden. In erschwerenden Fällen kann die Strafe 8–10 Jahre erreichen.

In Kasachstan sind bis zu 5 Jahre Haft oder Freiheitsbeschränkung festgelegt. In bestimmten Fällen kann die Strafe auf 7–12 Jahre und bei Wiederholungstätern auf 12–15 Jahre steigen.

In Kirgisistan ist eine Freiheitsstrafe von 8 bis 10 Jahren vorgesehen.

In Tadschikistan sind in Standardfällen 2 bis 5 Jahre Haft festgelegt. In erschwerenden Fällen wird die Strafe verschärft.

In Turkmenistan können eine Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit oder bis zu 3 Jahre Haft verhängt werden.

Strafen für unzüchtige Handlungen gegenüber Kindern

Auch unzüchtige Handlungen gegenüber Minderjährigen führen zu einer gesonderten strafrechtlichen Verantwortlichkeit.