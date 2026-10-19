Mann in Brasilien verliert alles durch eine von KI erschaffene Frau

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Mann in Brasilien verliert alles durch eine von KI erschaffene Frau

Ein 49-jähriger Mann in Brasilien verkaufte seinen gesamten Besitz und reiste Tausende Kilometer weit, in der Hoffnung, eine Frau zu treffen, die er im Internet kennengelernt hatte. Doch als er am Ziel ankam, stellte er fest, dass die Frau namens Jessica, in die er sich verliebt hatte, gar nicht existiert. Es stellte sich heraus, dass ihre Fotos und Videos mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden.

Er glaubte dem Versprechen, «wie Könige zu leben»

Ein Bauarbeiter namens Edimar Martins hatte über das Internet die junge, blonde Jessica kennengelernt. Sie erzählte ihm, dass sie allein auf einer Farm im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais lebe, und forderte ihn auf, sie zu besuchen. Jessica überzeugte ihn davon, dass sie ein «Leben wie Könige» erwartet, wenn sie zusammenziehen würden.

Edimar glaubte ihren Worten, verkaufte sein gesamtes Hab und Gut und machte sich auf den Weg in die etwa 2.000 Kilometer entfernte Stadt Belo Horizonte. Er war 36 Stunden lang mit dem Bus unterwegs.

Es stellte sich heraus, dass die Frau seiner Träume nicht existiert

In der Stadt angekommen, suchte der Mann nach ihr, indem er Passanten ihre Fotos zeigte, da er ihre genaue Adresse nicht kannte. Später wandte er sich an einen lokalen Radiosender. Die Mitarbeiter erklärten ihm, dass Jessica kein echter Mensch sei, sondern eine virtuelle Figur, die durch künstliche Intelligenz erschaffen wurde.

Die Person, die das Konto erstellt hatte, gab an, nie persönlich mit Edimar gesprochen zu haben. Sie betonte, der Mann habe die Videos missverstanden und die Aussagen darin als ein an ihn gerichtetes Angebot interpretiert.

Der anonyme Ersteller erklärte, das Profil sei angelegt worden, um die Followerzahl zu erhöhen und Produkte zu bewerben.

Dies ist kein Einzelfall

Laut Radio Itatiaia sind bereits zuvor zwei weitere Männer auf ähnliche virtuelle Figuren hereingefallen und nach Belo Horizonte gereist.

Nach dem Vorfall übernahm die Stadtverwaltung die Kosten für das Busticket, damit Edimar nach Hause zurückkehren konnte.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig Vorsicht bei Online-Bekanntschaften ist. Durch KI erstellte Fotos und Videos können echten Menschen täuschend ähnlich sehen. Deshalb ist es wichtig, Informationen aus dem Internet zu überprüfen, bevor man ihnen vertraut.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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