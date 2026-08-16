Mutter lässt sich für die Kommunikation mit ihrem Sohn eine Tastatur ans Handgelenk tätowieren

Damit ihr Kind in jeder Situation seine Gedanken ausdrücken und mit seinen Angehörigen kommunizieren kann, fand die kanadische Mutter Jessica Fletcher eine ungewöhnliche Lösung. Sie ließ sich eine Tastatur ans Handgelenk tätowieren, damit ihr nicht sprechender autistischer Sohn Hunter jederzeit mit ihr kommunizieren kann.

Die Idee entstand nach einem einfachen, für die Familie jedoch wichtigen Vorfall. Als Jessica mit dem elfjährigen Hunter in einem Restaurant essen war, ging plötzlich der Akku seines AAC-Geräts leer – eines Tablets, mit dem er durch die Auswahl von Wörtern und Symbolen kommunizieren kann.

Obwohl die Situation seine Mutter beunruhigte, blieb Hunter ruhig. Er nahm eine Serviette, zeichnete darauf eine Tastatur und zeigte mit dem Finger auf die benötigten Buchstaben, um zu erklären, was er bestellen wollte.

Diese Situation brachte Jessica auf einen wichtigen Gedanken. Sie erkannte, dass Technologie nicht immer zuverlässig ist und sie ihren Sohn deshalb nicht ausschließlich von einem elektronischen Gerät abhängig machen sollte.

„Technologie kann uns manchmal im Stich lassen. Deshalb sollte ich seine Kommunikationsmöglichkeiten nicht auf ein Gerät beschränken“, sagte Fletcher gegenüber CTV News.

Eine „Ersatztastatur“ auf der Hand der Mutter

Danach arbeitete Jessica mit einem Tätowierer zusammen und ließ sich ein Bild ans Handgelenk tätowieren, das wie eine echte Tastatur aussieht. Neben Buchstaben enthält es Symbole für Freude und Traurigkeit sowie eine Herztaste mit der Bedeutung „Ich liebe dich“.

Als die Mutter ihrem Sohn das neue Tattoo zeigte, tippte Hunter als Erstes „Mama“ Für Jessica war es ein unvergesslicher Moment.

Wenn sie nun zusammen sind, kann Hunter einfach die Tastatur auf dem Handgelenk seiner Mutter benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Dadurch haben sich viele Schwierigkeiten verringert, die zuvor bei ihrer Kommunikation auftraten.

Das Tattoo hat noch eine weitere Besonderheit – die Möglichkeit zur privaten Kommunikation. Während ein elektronisches Gerät die Wörter, die Hunter sagen möchte, laut vorliest, können sie über die Tastatur auf dem Handgelenk seiner Mutter kommunizieren, ohne dass andere sie hören.

Die Idee verbreitet sich auf der ganzen Welt

Am 8. Juli veröffentlichte Jessica auf Facebook ein Video, das zeigt, wie Hunter über die Tastatur auf ihrem Handgelenk kommuniziert. Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und erhielt mehr als zwei Millionen Likes.

Die Idee inspirierte auch andere Familien. Jessica betonte, wie wichtig es ist, Kommunikationsbarrieren für autistische und nicht sprechende Menschen zu verringern.

Interessanterweise wünschten sich auch Hunters Schulfreunde T-Shirts mit ähnlichen Tastaturen. Damit wollten sie in den Pausen mit Hunter kommunizieren und ihm sogar Geheimnisse mitteilen, ohne dass andere sie hören konnten.

Daraufhin arbeitete Jessica mit einem Bekleidungshersteller zusammen und begann, T-Shirts mit einem Tastaturmotiv auf dem Ärmel zu entwickeln.

Ihr zufolge haben sich auch Eltern, Pflegekräfte, Ärzte und Ersthelfer aus verschiedenen Teilen der Welt an sie gewandt. Sie interessierten sich dafür, diese Methode zu nutzen, um die Kommunikation mit autistischen Kindern in der Schule, im Krankenhaus oder in der Familie zu erleichtern.

Einige Tätowierer boten Eltern autistischer Kinder sogar an, eine solche Tastatur kostenlos tätowieren zu lassen .

Jessica Fletchers Lösung für eine einfache familiäre Situation erleichterte nicht nur Hunters Kommunikation, sondern wurde auch zu einer inspirierenden Idee, die vielen anderen Familien zeigte, dass Kommunikationsbarrieren zwischen Menschen überwunden werden können.