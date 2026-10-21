Mann in Kolumbien mit 220 Gramm Kokain unter einer Perücke festgenommen (Video)

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Mann in Kolumbien mit 220 Gramm Kokain unter einer Perücke festgenommen (Video)

Auf dem internationalen Flughafen der kolumbianischen Stadt Cartagena wurde ein 40-jähriger Mann mit 220 Gramm Kokain festgenommen, die unter seiner Perücke versteckt waren. Dies berichtete Associated Press.

Der Vorfall ereignete sich am 24. Februar 2025. Als der Mann sich darauf vorbereitete, nach Amsterdam zu fliegen, wurde er von Sicherheitskräften kontrolliert. Nachdem bei der Flughafenüberprüfung ein verdächtiger Umstand festgestellt wurde, untersuchten sie den Bereich unter seiner Perücke. Dabei wurden 19 Kapseln gefunden, die unter dem Haarteil versteckt waren. Eine Untersuchung bestätigte, dass sie Kokain enthielten.

Nach Angaben der kolumbianischen Polizei hat die beschlagnahmte Droge einen Marktwert von über 10.000 Euro auf dem internationalen Markt. Diese Menge reiche aus, um mehr als 400 Dosen herzustellen.

Die Polizei teilte mit, dass der festgenommene Mann bereits zwei Vorstrafen im Zusammenhang mit Drogenhandel habe. Er wurde den Ermittlungsbehörden wegen des Versuchs des illegalen Drogentransports übergeben.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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