16-Jähriger verübt Schulangriff in den USA und tötet vier Menschen

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Schule in Bend im US-Bundesstaat Oregon sind drei Kinder und ein Lehrer ums Leben gekommen. Der 16-jährige Täter starb ebenfalls am Tatort. Dies berichtete die Associated Press.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall am 15. Oktober in der Silver Rail Grundschule. Der Angreifer schoss auf verschlossene Türen, um in das Gebäude zu gelangen. Die getöteten Kinder waren 5, 8 und 11 Jahre alt. Zudem wurden ein 7-jähriger Schüler und ein 54-jähriger Lehrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizeichef der Stadt, Mike Krantz, teilte mit, dass der Jugendliche nur wenige Minuten nach der ersten Meldung über die Schießerei tot in der Schule aufgefunden wurde. Die Einsatzkräfte waren nach den Notrufen schnell vor Ort.

Die Ermittler haben bisher nicht geklärt, ob der Jugendliche die Schule besuchte oder ob er die Opfer kannte. Ersten Informationen zufolge benutzte er eine Repetierflinte, die seine Mutter gekauft hatte.

Nach dem Vorfall wurden die Schüler mit Bussen in eine nahegelegene Kirche gebracht, wo sie wieder mit ihren Eltern vereint wurden.

Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, sprach ihr Beileid aus und dankte einem Anwohner, der eingegriffen hatte, um den Angreifer zu stoppen. Die Polizei ermittelt weiterhin zu den Hintergründen und weiteren Details des Vorfalls.