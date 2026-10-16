16-Jähriger verübt Schulangriff in den USA und tötet vier Menschen

·16·Welt
16-Jähriger verübt Schulangriff in den USA und tötet vier Menschen

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Schule in Bend im US-Bundesstaat Oregon sind drei Kinder und ein Lehrer ums Leben gekommen. Der 16-jährige Täter starb ebenfalls am Tatort. Dies berichtete die Associated Press.

Wie bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall am 15. Oktober in der Silver Rail Grundschule. Der Angreifer schoss auf verschlossene Türen, um in das Gebäude zu gelangen. Die getöteten Kinder waren 5, 8 und 11 Jahre alt. Zudem wurden ein 7-jähriger Schüler und ein 54-jähriger Lehrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizeichef der Stadt, Mike Krantz, teilte mit, dass der Jugendliche nur wenige Minuten nach der ersten Meldung über die Schießerei tot in der Schule aufgefunden wurde. Die Einsatzkräfte waren nach den Notrufen schnell vor Ort.

Die Ermittler haben bisher nicht geklärt, ob der Jugendliche die Schule besuchte oder ob er die Opfer kannte. Ersten Informationen zufolge benutzte er eine Repetierflinte, die seine Mutter gekauft hatte.

Nach dem Vorfall wurden die Schüler mit Bussen in eine nahegelegene Kirche gebracht, wo sie wieder mit ihren Eltern vereint wurden.

Die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, sprach ihr Beileid aus und dankte einem Anwohner, der eingegriffen hatte, um den Angreifer zu stoppen. Die Polizei ermittelt weiterhin zu den Hintergründen und weiteren Details des Vorfalls.

BendSilver Rail GrundschuleAssociated PressMike KrantzUSA
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

3,5-Meter-Hai in Südkorea in Kanal gefangen (Video)3,5-Meter-Hai in Südkorea in Kanal gefangen (Video)5 Oktober 11:01"Die Türen der Vereinigten Staaten sind für Asylsuchende vollständig geschlossen" - Stephen Miller"Die Türen der Vereinigten Staaten sind für Asylsuchende vollständig geschlossen" - Stephen Miller26 Juni 22:59Antiker Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt: Wissenschaftler sind verblüfftAntiker Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt: Wissenschaftler sind verblüfft13 Juni 20:5716-Jähriger lebt seit fünf Jahren in einem Teich16-Jähriger lebt seit fünf Jahren in einem Teich6 Oktober 08:50In Vietnam tragen Väter ihre Kinder in Plastiktüten über den Fluss zur SchuleIn Vietnam tragen Väter ihre Kinder in Plastiktüten über den Fluss zur Schule26 September 20:30Teenager, der 16-jähriges Mädchen tötete, vor Gericht überraschend freigesprochenTeenager, der 16-jähriges Mädchen tötete, vor Gericht überraschend freigesprochen15 September 13:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt