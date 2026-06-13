Antiker Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt: Wissenschaftler sind verblüfft

·45·Welt
Antiker Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt: Wissenschaftler sind verblüfft

Wissenschaftler haben im südöstlichen Indischen Ozean in etwa 7 Kilometern Tiefe einen einzigartigen Walfriedhof entdeckt. Forscher glauben, dass es sich um einen der größten und ältesten Unterwasser-„Friedhöfe“ handelt, der sich über Millionen von Jahren gebildet hat, berichtete die Associated Press.

Es wird berichtet, dass sich um die riesigen Walknochen herum ein reiches marines Ökosystem gebildet hat. Das Gebiet beherbergt Quallen, Seesterne, Weichtiere und viele andere Organismen. Es wird sogar vermutet, dass es dort neue, der Wissenschaft unbekannte Arten geben könnte.

Während der Untersuchungen identifizierten und kartierten Wissenschaftler mit speziellen Unterwasserfahrzeugen mehrere Gebiete, in denen sich Knochen angesammelt hatten. Die ältesten Funde sind schätzungsweise über 5 Millionen Jahre alt.

Experten betonen, dass Walkadaver auf den Meeresboden sanken und lange Zeit als Nahrungsquelle für andere Organismen dienten. Die Tiefseeumgebung und der Einfluss von Mineralien trugen dazu bei, die Knochen gut zu erhalten.

Wissenschaftler können nicht genau erklären, warum so viele Wale in diesem Gebiet verendet sind. Es wird jedoch vermutet, dass Meeresströmungen die Kadaver an einem Ort zusammengeführt haben könnten.

Diese Entdeckung ist von großer Bedeutung für die Erforschung, wie sich Leben selbst unter den extremsten Bedingungen der Erde entwickelt und fortbesteht.

Indischer OzeanAssociated PressErde
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Beisetzungsdaten für Chameneis bekannt gegebenBeisetzungsdaten für Chameneis bekannt gegebenHeute, 14:45Die letzten Momente eines sterbenden Sterns erstmals präzise abgebildetDie letzten Momente eines sterbenden Sterns erstmals präzise abgebildetHeute, 14:34Kraftstoffbeschränkungen in Moskau eingeführt — was ist der Grund?Kraftstoffbeschränkungen in Moskau eingeführt — was ist der Grund?Heute, 14:21Aktion eines Journalisten für ein Foto mit Shakira bringt das Internet zum LachenAktion eines Journalisten für ein Foto mit Shakira bringt das Internet zum LachenHeute, 11:56Pakistans Premierminister sagt, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stehenPakistans Premierminister sagt, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stehenHeute, 11:51Der maskierte Wohltäter verändert das Leben Hunderter MenschenDer maskierte Wohltäter verändert das Leben Hunderter MenschenHeute, 11:28
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal