Antiker Walfriedhof im Indischen Ozean entdeckt: Wissenschaftler sind verblüfft

Wissenschaftler haben im südöstlichen Indischen Ozean in etwa 7 Kilometern Tiefe einen einzigartigen Walfriedhof entdeckt. Forscher glauben, dass es sich um einen der größten und ältesten Unterwasser-„Friedhöfe“ handelt, der sich über Millionen von Jahren gebildet hat, berichtete die Associated Press.

Es wird berichtet, dass sich um die riesigen Walknochen herum ein reiches marines Ökosystem gebildet hat. Das Gebiet beherbergt Quallen, Seesterne, Weichtiere und viele andere Organismen. Es wird sogar vermutet, dass es dort neue, der Wissenschaft unbekannte Arten geben könnte.

Während der Untersuchungen identifizierten und kartierten Wissenschaftler mit speziellen Unterwasserfahrzeugen mehrere Gebiete, in denen sich Knochen angesammelt hatten. Die ältesten Funde sind schätzungsweise über 5 Millionen Jahre alt.

Experten betonen, dass Walkadaver auf den Meeresboden sanken und lange Zeit als Nahrungsquelle für andere Organismen dienten. Die Tiefseeumgebung und der Einfluss von Mineralien trugen dazu bei, die Knochen gut zu erhalten.

Wissenschaftler können nicht genau erklären, warum so viele Wale in diesem Gebiet verendet sind. Es wird jedoch vermutet, dass Meeresströmungen die Kadaver an einem Ort zusammengeführt haben könnten.

Diese Entdeckung ist von großer Bedeutung für die Erforschung, wie sich Leben selbst unter den extremsten Bedingungen der Erde entwickelt und fortbesteht.