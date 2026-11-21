Im alten Inkareich wurden Kinder, die für religiöse Rituale geopfert wurden, vor ihrem Tod mit Kokain, Alkohol und anderen psychoaktiven Substanzen versorgt. Dies wurde in einer im Fachmagazin Antiquity veröffentlichten wissenschaftlichen Studie bekannt gegeben.

Wissenschaftler unter der Leitung der Archäologin Dagmara Socha von der Universität Warschau analysierten Haar- und Nagelproben von acht Kindern im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Ihre Körper wurden auf hohen Berggipfeln in Peru, Argentinien und Chile gefunden.

Die Analysen zeigten in allen Proben Spuren von Kokain. Einige Kinder hatten sogar in den Wochen vor ihrem Tod regelmäßig Kokain konsumiert. Bei zwei Kindern wurde zusätzlich Alkohol nachgewiesen, bei einem weiteren die Substanz Harmin, die im Ayahuasca-Getränk vorkommt. Dies gilt als einer der ersten Beweise für die Verwendung von Ayahuasca bei antiken Opferritualen.

Das bei den Inka als „Capacocha“ bekannte Kinderopferritual war im 15. und 16. Jahrhundert eine wichtige religiöse Tradition. Spanische Chronisten schrieben zwar über die Verwendung berauschender Substanzen bei solchen Zeremonien, doch keiner von ihnen hatte den Prozess direkt beobachtet.

Die Wissenschaftler vermuten, dass den Kindern diese Substanzen verabreicht wurden, um sie zu beruhigen, die Beschwerden beim Aufstieg in große Höhen zu lindern und sie auf das religiöse Ritual vorzubereiten.

Darüber hinaus deutet die Tatsache, dass einige Substanzen aus Pflanzen gewonnen wurden, die weit entfernt von den Opferstätten wuchsen, darauf hin, dass die Inka über ein tiefgreifendes Wissen über verschiedene Pflanzen und deren Eigenschaften verfügten.