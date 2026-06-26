"Die Türen der Vereinigten Staaten sind für Asylsuchende vollständig geschlossen" - Stephen Miller

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"Die Türen der Vereinigten Staaten sind für Asylsuchende vollständig geschlossen" - Stephen Miller

Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Donald-Trump-Administration erlaubt, Programme für vorübergehenden Schutz für Migranten, die vor Gewalt und Naturkatastrophen in Haiti und Syrien geflohen sind, zu beenden.

Die Entscheidung des Gerichts wurde mit sechs zu drei Stimmen angenommen. Dies könnte Hunderttausende von Menschen der Gefahr einer Abschiebung aus den USA aussetzen.

"Die Türen der Vereinigten Staaten sind für Asylsuchende vollständig geschlossen", sagte Stephen Miller, der Berater des US-Präsidenten für nationale Sicherheit.

Das US-Heimatschutzministerium kann nun den vorübergehenden Schutzstatus widerrufen, der einigen Migranten zuvor gewährt wurde.

Nach Angaben von Associated Press schützen solche Programme derzeit etwa 1,3 Millionen Menschen aus 17 Ländern.

Zudem hat der Oberste Gerichtshof die Wiederaufnahme der Praxis erlaubt, Asylsuchende an der Grenze zwischen den USA und Mexiko abzuweisen.

USADonald TrumpStephen MillerHaitiAssociated Press
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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