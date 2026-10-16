16-Jähriger verübt blutigen Amoklauf an US-Schule – Opfer und Details

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16-Jähriger verübt blutigen Amoklauf an US-Schule – Opfer und Details

Im US-Bundesstaat Oregon hat sich eine weitere schreckliche Tragödie ereignet. Ein 16-jähriger bewaffneter Jugendlicher griff eine Schule in der Stadt Bend an, was zum vorzeitigen Tod von drei Kindern und einer Lehrkraft führte.

Bei dem Vorfall wurden zudem mehrere Personen schwer verletzt; der Angreifer wurde noch am Tatort neutralisiert.

Opfer und Verletzte der Tragödie

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) wurden bei dem Angriff Kinder und Schulpersonal getroffen:

  • Todesopfer: Während der Schießerei starben drei unschuldige Kinder im Alter von 5, 8 und 11 Jahren sowie eine Lehrkraft an ihren Verletzungen;

  • Schwerverletzte: Ein 7-jähriges Kind und eine 54-jährige Lehrkraft erlitten bei dem Angriff schwere Verletzungen und wurden sofort ins Krankenhaus eingeliefert, wo Ärzte um ihr Leben kämpfen.

Wie kam es zu dem Angriff?

Basierend auf Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnissen verlief der Vorfall wie folgt:

  • Eindringen in das Gebäude: Der 16-Jährige schoss auf die verschlossenen Türen der Schule und drang so in das Gebäude ein;

  • Mut eines Bürgers: Ein Anwohner, der dem bewaffneten Angreifer in das Schulgebäude folgte, handelte geistesgegenwärtig, erschoss den 16-jährigen Täter und verhinderte so eine noch höhere Opferzahl.

Ermittlungen und Sicherheitsmaßnahmen

Derzeit führen die Strafverfolgungsbehörden umfangreiche Ermittlungen am Tatort durch:

  • Ermittlung der Motive: Die Polizei prüft, ob der 16-Jährige eine Verbindung zu dieser Bildungseinrichtung hatte und was ihn zu einer solch grausamen Tat bewegte;

  • Herkunft der Waffe: Ermittler untersuchen genau, wie der Minderjährige in den Besitz der Schusswaffe gelangen konnte und prüfen sein familiäres Umfeld.

Das Problem der Waffengewalt an US-Schulen steht erneut ganz oben auf der Tagesordnung und macht die Verschärfung der Sicherheitskontrollen an Bildungseinrichtungen zu einem dringenden Thema.

BendSchul-TragödieOregonWaffengewaltAssociated Press
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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