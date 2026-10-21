Britischer Abenteurer umrundet seit 28 Jahren die Welt zu Fuß

·11·Welt
Britischer Abenteurer umrundet seit 28 Jahren die Welt zu Fuß

Der britische Abenteurer Karl Bushby nähert sich seinem ehrgeizigen Ziel, die Welt zu Fuß zu umrunden, nach einer fast dreizehnjährigen Reise. Im Rahmen seiner „Goliath“-Expedition, die er 1998 in Punta Arenas, Chile, begann, ist er bereits seit 28 Jahren unterwegs.

Ursprünglich war geplant, die Reise in etwa 12 Jahren abzuschließen. Aufgrund von Visaproblemen, finanziellen Schwierigkeiten, der Pandemie und der geopolitischen Lage musste die Reise jedoch mehrfach unterbrochen werden.

Bushby bewegte sich auf seinem Weg von Südamerika nach Nordamerika, dann durch Asien und Europa in Richtung GroßbritannienEr überquerte die Beringstraße zwischen Alaska und Russland und durchschwamm zudem das Kaspische Meer.

Am 5. Oktober 2026 erreichte der Abenteurer nach der Durchquerung des Ärmelkanals die Küste von Großbritannien Sein eigentliches Ziel ist jedoch seine Geburtsstadt Hull, bis zu der er noch etwa 400 Kilometer zurücklegen muss.

Interessanterweise war das erste iPhone noch nicht einmal auf dem Markt, als Karl Bushby 1998 seine Reise begann. Über diese fast 30-jährige Weltreise wird derzeit ein Dokumentarfilm gedreht.

Karl BushbyGoliath-ExpeditionPunta ArenasÄrmelkanalWeltreise
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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