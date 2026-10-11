Britischer Mann durchquert in 28 Jahren 29 Länder zu Fuß

·3·Welt
Britischer Mann durchquert in 28 Jahren 29 Länder zu Fuß

Der 57-jährige britische Abenteurer Karl Bushby hat in 28 Jahren über 50.000 Kilometer zu Fuß und schwimmend rund um die Welt zurückgelegt. Nach dem Abschluss des Hauptteils seiner Reise, die er im November 1998 im Süden Chiles begann, ist er endlich in England angekommen.

Bushby besuchte während seiner Reise insgesamt 29 Länder. Die Grundvoraussetzung seiner außergewöhnlichen Expedition war, keine Verkehrsmittel zu benutzen und die gesamte Strecke aus eigener Kraft zurückzulegen.

Eine Weltkarte mit einer langen roten Linie, die Europa, Asien und Amerika verbindet.

Der Reisende durchquerte auf seinem Weg mehrere gefährliche und schwierige Gebiete. Unter anderem wanderte er durch das Darién-Gap in Kolumbien, während dort bewaffnete Konflikte herrschten. Zudem war er der erste Mensch, der die Beringstraße zu Fuß von Osten nach Westen überquerte. Darüber hinaus schwamm er 296 Kilometer durch das Kaspische Meer.

Ein Foto eines Mannes im Neoprenanzug neben einem im Wasser schwimmenden Taucher.

Eine der letzten großen Herausforderungen auf Bushbys Reise war die Durchquerung des Ärmelkanals. Er erreichte am 5. Oktober die englische Stadt Dover von der französischen Küste aus. Das Schwimmen dauerte insgesamt etwa 20 Stunden und erstreckte sich über drei Tage. Am Ufer wurde er von seinem Vater, seinen Brüdern und Freunden empfangen. Auch der deutsche Regisseur Werner Herzog, der einen Dokumentarfilm über den Abenteurer dreht, war unter den Begrüßern.

Der ehemalige Fallschirmjäger hatte sich vor der Reise zwei Bedingungen gesetzt: keine Verkehrsmittel auf dem Weg zu nutzen und nicht umzukehren, bevor das Ziel erreicht ist. Er transportierte all seine Ausrüstung in einem speziellen Wagen, den er „The Beast“ nannte.

Ursprünglich hatte Bushby geplant, die Reise in 12 Jahren zu beenden. Aufgrund von Visaproblemen, der globalen Finanzkrise von 2008 und der Coronavirus-Pandemie verzögerte sich die Reise jedoch erheblich. Auch die Tatsache, dass die russischen Behörden ihm nach der Überquerung der Beringstraße lange Zeit kein Visum erteilten, behinderte das Vorhaben.

Dennoch hielt Bushby an seinem Ziel fest. Seine Reise ist noch nicht ganz beendet: Der Abenteurer muss noch etwa 400 Kilometer bis zu seinem Geburtsort Hull im Norden Englands zu Fuß zurücklegen.

Karl BushbyBeringstraßeÄrmelkanalKaspisches MeerAbenteuer
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Frau, die über 76 kg abgenommen hat, spricht über Veränderungen in ihrem LebenFrau, die über 76 kg abgenommen hat, spricht über Veränderungen in ihrem Leben3 Oktober 14:4554-jähriger Brite beeindruckt alle: Er überquerte zwei Ozeane allein in 327 Tagen mit dem Ruderboot54-jähriger Brite beeindruckt alle: Er überquerte zwei Ozeane allein in 327 Tagen mit dem Ruderboot7 Oktober 15:23Das glücklichste Reiseziel der Welt wurde ermitteltDas glücklichste Reiseziel der Welt wurde ermittelt22 September 18:15Britischer Tourist in der Türkei wegen Spuckens auf die türkische Flagge festgenommenBritischer Tourist in der Türkei wegen Spuckens auf die türkische Flagge festgenommen15 September 14:58Leiche der Mutter in Gefriertruhe gefunden: Russe unter MordverdachtLeiche der Mutter in Gefriertruhe gefunden: Russe unter Mordverdacht10 September 20:00Wie bewertete ein Militärexperte Russlands Poseidon-System?Wie bewertete ein Militärexperte Russlands Poseidon-System?20 August 17:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt