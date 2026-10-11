Britischer Mann durchquert in 28 Jahren 29 Länder zu Fuß

Der 57-jährige britische Abenteurer Karl Bushby hat in 28 Jahren über 50.000 Kilometer zu Fuß und schwimmend rund um die Welt zurückgelegt. Nach dem Abschluss des Hauptteils seiner Reise, die er im November 1998 im Süden Chiles begann, ist er endlich in England angekommen.

Bushby besuchte während seiner Reise insgesamt 29 Länder. Die Grundvoraussetzung seiner außergewöhnlichen Expedition war, keine Verkehrsmittel zu benutzen und die gesamte Strecke aus eigener Kraft zurückzulegen.

Der Reisende durchquerte auf seinem Weg mehrere gefährliche und schwierige Gebiete. Unter anderem wanderte er durch das Darién-Gap in Kolumbien, während dort bewaffnete Konflikte herrschten. Zudem war er der erste Mensch, der die Beringstraße zu Fuß von Osten nach Westen überquerte. Darüber hinaus schwamm er 296 Kilometer durch das Kaspische Meer.

Eine der letzten großen Herausforderungen auf Bushbys Reise war die Durchquerung des Ärmelkanals. Er erreichte am 5. Oktober die englische Stadt Dover von der französischen Küste aus. Das Schwimmen dauerte insgesamt etwa 20 Stunden und erstreckte sich über drei Tage. Am Ufer wurde er von seinem Vater, seinen Brüdern und Freunden empfangen. Auch der deutsche Regisseur Werner Herzog, der einen Dokumentarfilm über den Abenteurer dreht, war unter den Begrüßern.

Der ehemalige Fallschirmjäger hatte sich vor der Reise zwei Bedingungen gesetzt: keine Verkehrsmittel auf dem Weg zu nutzen und nicht umzukehren, bevor das Ziel erreicht ist. Er transportierte all seine Ausrüstung in einem speziellen Wagen, den er „The Beast“ nannte.

Ursprünglich hatte Bushby geplant, die Reise in 12 Jahren zu beenden. Aufgrund von Visaproblemen, der globalen Finanzkrise von 2008 und der Coronavirus-Pandemie verzögerte sich die Reise jedoch erheblich. Auch die Tatsache, dass die russischen Behörden ihm nach der Überquerung der Beringstraße lange Zeit kein Visum erteilten, behinderte das Vorhaben.

Dennoch hielt Bushby an seinem Ziel fest. Seine Reise ist noch nicht ganz beendet: Der Abenteurer muss noch etwa 400 Kilometer bis zu seinem Geburtsort Hull im Norden Englands zu Fuß zurücklegen.