Brite, der 28 Jahre lang zu Fuß um die Welt reiste, ist endlich nach Hause zurückgekehrt

Der Brite Karl Bushby hat sich seinen Traum erfüllt, die Welt in 28 Jahren zu Fuß zu umrunden. Nach Abschluss seiner 1998 begonnenen Reise kehrte er am 2. November 2026 in sein Zuhause in Hull, England, zurück.

Karl Bushby startete seine Reise am 1. November 1998 in Punta Arenas, Chile. Sein Ziel war es, die Welt ohne den Einsatz von Transportmitteln zu umreisen und erst nach vollständiger Beendigung der Reise nach Hause zurückzukehren. Während dieser Zeit legte er etwa 50.000 Kilometer durch vier Kontinente und 30 Länder zurück.

Der Abenteurer überquerte während seiner Reise die gefrorene Beringstraße und bewegte sich durch Gebiete in Russland, Asien und Europa. Zudem überquerte er 2024 das Kaspische Meer in 31 Tagen und schwamm im Oktober 2026 durch den Ärmelkanal. Die letzte Schwimmetappe dauerte drei Tage.

Karls Reise verzögerte sich mehrfach aufgrund verschiedener Schwierigkeiten, darunter Visaprobleme, Wetterbedingungen, finanzielle Hürden und die Pandemie. Die Expedition, die ursprünglich auf etwa 12 Jahre ausgelegt war, dauerte so insgesamt 28 Jahre.

Endlich erreichte er am 2. November seine Heimatstadt. Karl wurde von seiner Mutter Angela, seinem 36-jährigen Sohn Adam und seinem 12-jährigen Enkel, den er bis dahin noch nie gesehen hatte, empfangen. Die bewegenden Momente des Wiedersehens mit seiner Mutter wurden auch in den Medien festgehalten.

Auf die Frage, was er nach seiner 28-jährigen Reise nun tun werde, antwortete Karl, dass er noch keine konkreten Pläne habe. Es wird jedoch ein Dokumentarfilm über seine Reise gedreht, und er plant zudem, ein Buch zu schreiben und Vorträge zu halten.