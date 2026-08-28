Tödliche Katastrophe: 200 Tote in Nepal, 800 Touristen vermisst (Video)

·24·Welt
Tödliche Katastrophe: 200 Tote in Nepal, 800 Touristen vermisst (Video)

Ein massiver Erdrutsch und schwere Überschwemmungen an der Grenze zwischen Nepal und Tibet haben eine der schlimmsten Naturkatastrophen der letzten Jahre in der Region ausgelöst. Nach neuesten Berichten sind bei dem tödlichen Ereignis bisher fast 200 Menschen ums Leben gekommen.

Das Besorgniserregendste an der Situation ist, dass in den bergigen und abgelegenen Gebieten weitere fast 1.500 Menschen als vermisst gelten . Mehr als die Hälfte von ihnen, nämlich 800, sind ausländische und einheimische Touristen.

Fast 500 ausländische Touristen in Gefahr: Zahlen nach Ländern

Im Katastrophengebiet ist der Kontakt zu fast 500 ausländischen Touristen aus Dutzenden Ländern der Welt vollständig abgebrochen. Es wurde bestätigt, dass sich unter den Vermissten Staatsbürger der folgenden Länder befinden:

  • Indien: 177 Staatsbürger;

  • USA: 63 Touristen;

  • Australien: 34 Touristen;

  • Großbritannien: 33 Staatsbürger;

  • Kanada: 25 Touristen.

Die übrigen Ausländer stammen aus verschiedenen europäischen und asiatischen Ländern; die Botschaften haben Notfallstäbe eingerichtet, um das Schicksal ihrer Staatsbürger zu klären.

Suchaktionen finden unter schwierigen Bedingungen statt

Da Schnee- und Felslawinen Straßen, Brücken und Infrastruktur zerstört haben, haben Rettungseinheiten große Schwierigkeiten, die betroffenen Dörfer und Touristencamps zu erreichen.

Luftfahrt- und spezielle Bergrettungsteams wurden in die Grenzgebiete entsandt, und die Suche nach Überlebenden unter den Trümmern läuft rund um die Uhr.

NepalKatastropheErdrutschVermisste TouristenNotfall
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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