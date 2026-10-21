Rosa Delfine vor der Küste Omans gesichtet (Video)

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Rosa Delfine vor der Küste Omans gesichtet (Video)

Videos, die rosa Delfine vor der Küste von Qantab in der Nähe der omanischen Hauptstadt Maskat zeigen, haben sich in den sozialen Medien weit verbreitet. Die ungewöhnliche Szene wurde von Menschen gefilmt, die sich am Strand entspannten. Dies berichtete Insider Paper.

Berichten zufolge schwammen die Delfine am 15. Oktober in Küstennähe und tauchten mehrmals an der Wasseroberfläche auf. Ihre ungewöhnliche Farbe weckte das Interesse der Internetnutzer.

Bisher wurde nicht offiziell bestätigt, zu welcher Art die im Video gezeigten Delfine gehören. Einige Vermutungen deuten darauf hin, dass es sich um Rundkopfdelfine oder Indopazifische Buckeldelfine handeln könnte. Es ist jedoch schwierig, die Art allein anhand der Aufnahmen zweifelsfrei zu bestimmen.

Die rosa Färbung der Delfine könnte auf Unterschiede in der Hautpigmentierung, die Sichtbarkeit von Blutgefäßen oder Lichteffekte zurückzuführen sein. Warum diese speziellen Delfine jedoch so gefärbt sind, bleibt vorerst unklar.

MaskatQantabRosa DelfineInsider PaperOman
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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