Einer von 500.000: Frau überrascht alle mit dem Fund einer rosa Heuschrecke

·55·Welt
Einer von 500.000: Frau überrascht alle mit dem Fund einer rosa Heuschrecke

In Großbritannien kam es in einem Haushalt zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine dort lebende Frau entdeckte in ihrem Garten gleich 6 rosa Heuschrecken.

Normalerweise sind Heuschrecken grün oder braun. Die rosa Farbe entsteht durch eine seltene genetische Mutation. Experten bezeichnen diesen Zustand als Erythrismus.

Bei Erythrismus bilden sich die Farbpigmente im Organismus anders als gewöhnlich. Deshalb erscheint der Körper des Insekts in einem rosa oder rötlichen Ton.

Solche Heuschrecken kommen in der Natur extrem selten vor. Es heißt, dass nur eine von 500.000 Heuschrecken mit dieser Farbe geboren wird.

Deshalb sorgte das Auftauchen von 6 rosa Heuschrecken in einem einzigen Garten für Aufsehen. Experten weisen zudem darauf hin, dass es solche Insekten aufgrund ihrer leuchtenden Farbe schwerer haben, sich in ihrer natürlichen Umgebung zu tarnen.

NaturInsektenGroßbritannienGenetikSeltene Entdeckung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Geheimnisse des Himalaya: Was verraten Meeresfossilien auf dem Gipfel des Mount Everest?Geheimnisse des Himalaya: Was verraten Meeresfossilien auf dem Gipfel des Mount Everest?Heute, 13:14Studenten in Italien überraschen alle mit dem Flug eines riesigen Papierfliegers!Studenten in Italien überraschen alle mit dem Flug eines riesigen Papierfliegers!Heute, 13:09Mindestens 5 Tote bei russischem Angriff auf SumyMindestens 5 Tote bei russischem Angriff auf SumyHeute, 13:01Mehr als 560 Babys in Peru nach Haaland benanntMehr als 560 Babys in Peru nach Haaland benanntHeute, 12:14Identität der maskierten Person bei der Beerdigung von Ajatollah Ali Chamenei enthülltIdentität der maskierten Person bei der Beerdigung von Ajatollah Ali Chamenei enthülltHeute, 11:58Kindergärten in Karakalpakstan wegen Hitzewelle vorübergehend geschlossenKindergärten in Karakalpakstan wegen Hitzewelle vorübergehend geschlossenHeute, 11:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter