Einer von 500.000: Frau überrascht alle mit dem Fund einer rosa Heuschrecke

In Großbritannien kam es in einem Haushalt zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine dort lebende Frau entdeckte in ihrem Garten gleich 6 rosa Heuschrecken.

Normalerweise sind Heuschrecken grün oder braun. Die rosa Farbe entsteht durch eine seltene genetische Mutation. Experten bezeichnen diesen Zustand als Erythrismus.

Bei Erythrismus bilden sich die Farbpigmente im Organismus anders als gewöhnlich. Deshalb erscheint der Körper des Insekts in einem rosa oder rötlichen Ton.

Solche Heuschrecken kommen in der Natur extrem selten vor. Es heißt, dass nur eine von 500.000 Heuschrecken mit dieser Farbe geboren wird.

Deshalb sorgte das Auftauchen von 6 rosa Heuschrecken in einem einzigen Garten für Aufsehen. Experten weisen zudem darauf hin, dass es solche Insekten aufgrund ihrer leuchtenden Farbe schwerer haben, sich in ihrer natürlichen Umgebung zu tarnen.