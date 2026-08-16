Hebt die USA die Blockade auf? Iran kündigt neue Seeroute in der Meerenge an

Ein wichtiger Schritt zur Entspannung der Spannungen in der Straße von Hormus, einer der bedeutendsten Öl- und Handelsadern der Welt, ist erreicht worden. Nach fast drei Monaten schwieriger Verhandlungen haben Iran und Oman eine vollständige Einigung über eine Roadmap für den Güterverkehr durch die Meerenge erzielt.

Dies teilte der offizielle Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, in einem Interview mit dem Fernsehsender Press TV mit.

Eine unabhängige Entscheidung zweier Küstenstaaten

Nach Angaben des Vertreters des iranischen Außenministeriums haben die diplomatischen Kontakte zwischen Teheran und Maskat in den vergangenen drei Wochen zu großen Fortschritten geführt:

Souveränität und Sicherheit: Das Abkommen ist eine Vereinbarung zwischen zwei unabhängigen Staaten, die an die Meerenge grenzen. Es soll die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen gewährleisten und zugleich die Souveränität beider Seiten wahren;

Gemeinsame Erklärung: Derzeit arbeiten die Parteien an mehreren abschließenden technischen Fragen sowie am Text einer offiziellen gemeinsamen Erklärung.

Teheran erklärte zugleich, dass die US-Seeblockade und die Drohungen beendet werden müssten. Außerdem müsse für die in den vergangenen zwei Monaten verursachten Schäden und verletzten Verpflichtungen Entschädigung gezahlt werden, damit der kommerzielle Schiffsverkehr in der Region vollständig wiederhergestellt werden könne.

Wie wird die neue Route aussehen und wo wird sie verlaufen?

Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi hatte zuvor die geografischen Koordinaten und Merkmale dieser Route erläutert:

Vorübergehende Regelung: Die neue Route erhält einen vorübergehenden Status und soll voraussichtlich etwa zwei bis vier Monate in Betrieb sein;

Alte Routen werden geschlossen: Die nördliche Route nahe der Insel Larak sowie die südliche Schifffahrtsroute durch omanische Gewässer werden vorübergehend ausgesetzt;

Neue Trasse: Der neue Korridor für Frachtschiffe wird hauptsächlich durch iranische Hoheitsgewässer und teilweise durch omanische Gewässer verlaufen.

Kontrollmechanismus und Aufhebung der US-Blockade

Laut Reuters wird das neue Abkommen Teheran die Möglichkeit geben, alle Handelsschiffe, die über die Straße von Hormus in den Persischen Golf einlaufen, direkt zu kontrollieren:

Aufhebung der Blockade: Washington hat erklärt, bereit zu sein, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe aufzuheben, sobald ein Abkommen zur Sicherstellung eines ununterbrochenen Güterverkehrs durch die Straße von Hormus offiziell bekannt gegeben wird;

Umsetzung der Verpflichtungen: US-Vertreter betonen, dass dieser Schritt unmittelbar daran geknüpft sein werde, dass Teheran die sichere Durchfahrt durch die Meerenge praktisch gewährleistet.

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