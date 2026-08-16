Hebt die USA die Blockade auf? Iran kündigt neue Seeroute in der Meerenge an

·2·Welt
Hebt die USA die Blockade auf? Iran kündigt neue Seeroute in der Meerenge an

Ein wichtiger Schritt zur Entspannung der Spannungen in der Straße von Hormus, einer der bedeutendsten Öl- und Handelsadern der Welt, ist erreicht worden. Nach fast drei Monaten schwieriger Verhandlungen haben Iran und Oman eine vollständige Einigung über eine Roadmap für den Güterverkehr durch die Meerenge erzielt.

Dies teilte der offizielle Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, in einem Interview mit dem Fernsehsender Press TV mit.

Eine unabhängige Entscheidung zweier Küstenstaaten

Nach Angaben des Vertreters des iranischen Außenministeriums haben die diplomatischen Kontakte zwischen Teheran und Maskat in den vergangenen drei Wochen zu großen Fortschritten geführt:

  • Souveränität und Sicherheit: Das Abkommen ist eine Vereinbarung zwischen zwei unabhängigen Staaten, die an die Meerenge grenzen. Es soll die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen gewährleisten und zugleich die Souveränität beider Seiten wahren;

  • Gemeinsame Erklärung: Derzeit arbeiten die Parteien an mehreren abschließenden technischen Fragen sowie am Text einer offiziellen gemeinsamen Erklärung.

Teheran erklärte zugleich, dass die US-Seeblockade und die Drohungen beendet werden müssten. Außerdem müsse für die in den vergangenen zwei Monaten verursachten Schäden und verletzten Verpflichtungen Entschädigung gezahlt werden, damit der kommerzielle Schiffsverkehr in der Region vollständig wiederhergestellt werden könne.

Wie wird die neue Route aussehen und wo wird sie verlaufen?

Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi hatte zuvor die geografischen Koordinaten und Merkmale dieser Route erläutert:

  • Vorübergehende Regelung: Die neue Route erhält einen vorübergehenden Status und soll voraussichtlich etwa zwei bis vier Monate in Betrieb sein;

  • Alte Routen werden geschlossen: Die nördliche Route nahe der Insel Larak sowie die südliche Schifffahrtsroute durch omanische Gewässer werden vorübergehend ausgesetzt;

  • Neue Trasse: Der neue Korridor für Frachtschiffe wird hauptsächlich durch iranische Hoheitsgewässer und teilweise durch omanische Gewässer verlaufen.

Kontrollmechanismus und Aufhebung der US-Blockade

Laut Reuters wird das neue Abkommen Teheran die Möglichkeit geben, alle Handelsschiffe, die über die Straße von Hormus in den Persischen Golf einlaufen, direkt zu kontrollieren:

  • Aufhebung der Blockade: Washington hat erklärt, bereit zu sein, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe aufzuheben, sobald ein Abkommen zur Sicherstellung eines ununterbrochenen Güterverkehrs durch die Straße von Hormus offiziell bekannt gegeben wird;

  • Umsetzung der Verpflichtungen: US-Vertreter betonen, dass dieser Schritt unmittelbar daran geknüpft sein werde, dass Teheran die sichere Durchfahrt durch die Meerenge praktisch gewährleistet.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

IranOmanUSATeheranMaskat
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schreckliches Unglück: Fähre in Simbabwe kentert, 72 Menschen sterbenSchreckliches Unglück: Fähre in Simbabwe kentert, 72 Menschen sterbenHeute, 12:52Nach dem Erdbeben: Kolumbien bittet Trump um Aussetzung der ZölleNach dem Erdbeben: Kolumbien bittet Trump um Aussetzung der ZölleHeute, 12:5060 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefunden60 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefundenHeute, 10:52Mysteriöse Substanz in 66 Millionen Jahre altem Dinosaurierknochen entdecktMysteriöse Substanz in 66 Millionen Jahre altem Dinosaurierknochen entdecktHeute, 10:47Frau stirbt nach 11 Zahnimplantaten in SüdkoreaFrau stirbt nach 11 Zahnimplantaten in SüdkoreaHeute, 00:3317-Jähriger in den USA nutzte ChatGPT, bevor er seine Mutter und seinen Bruder tötete17-Jähriger in den USA nutzte ChatGPT, bevor er seine Mutter und seinen Bruder töteteGestern, 23:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals